Meteo Napoli – Verso un peggioramento del tempo, in arrivo una settimana di maltempo; le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Ultimi scampoli di stabilità sulle regioni meridionali, seppur con nubi di passaggio sui settori tirrenici, per un cedimento dell’alta pressione. La prossima settimana trascorrerà infatti con piogge intense, forti venti e mareggiate. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli: domenica con molte nubi sulla Campania

Campo barico in calo sulla Campania favorirà l’ingresso di masse d’aria più umide dai quadranti occidentali. Giornata di domenica nella prima parte sostanzialmente ancora stabile su tutta la regione. Su Napoli i cieli risultano variabili in queste ore del mattino e rimarranno tali anche durante il pomeriggio. Meteo in peggioramento tra la sera e la prossima notte con piogge in arrivo, localmente anche di moderata intensità. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature in ripresa e comprese tra i +4°C di minima ed i +15°C di massima.

Maltempo ad inizio settimana, rischio nubifragi

Maltempo atteso ad inizio settimana sulla Campania. Un’intensa perturbazione determinerà piogge diffuse e temporali nel corso del mattino di lunedì con rischio nubifragi. Piogge e temporali anche su Napoli. Maltempo che insisterà anche nel corso del pomeriggio, poi è atteso un miglioramento nel corso delle ore serali. Martedì 17 gennaio una nuova intensa perturbazione interesserà la Campania con piogge diffuse, ma anche forti venti e mareggiate. Temperature in deciso aumento nei valori minimi e comprese tra i +13°C ed i +15°C. Venti forti da Ovest-Sudovest con mareggiate lungo le coste.

Prosieguo di settimana instabile con temperature in progressivo calo

La prossima settimana vedrà condizioni meteo gradualmente invernali sulla Campania. Correnti polari marittime sono infatti attese nella prima parte della settimana, portando condizioni di maltempo anche su Napoli. Precipitazioni attese per gran parte della settimana con temperature in progressivo calo da mercoledì, quando la neve tenderà ad interessare i settori appenninici fin verso i 1000 metri.





