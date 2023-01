Meteo – Venti forti e mareggiate la prossima settimana in Italia, i dettagli

Anticiclone in ritirata, meteo verso un peggioramento sull’Italia

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Campo altopressorio in rapido indebolimento sul bacino del Mediterraneo determinerà l’ingresso sull’Italia di correnti umide occidentali. Nubi e qualche precipitazione è attesa sui settori del medio-alto Tirreno e nord Italia, mentre residue schiarite si attarderanno all’estremo sud. L’anticiclone tenderà a ritirarsi sul vicino Atlantico, lasciando l’Europa in balia delle fredde correnti polari nel corso della prossima settimana con tempo a tratti invernale anche sull’Italia.

In arrivo una settimana di maltempo sull’Italia

La prossima settimana vedrà l’Italia interessata dal passaggio di diversi impulsi freddi, responsabili di condizioni a tratti di maltempo. Le precipitazioni interesseranno a fasi alterne gran parte dell’Italia, ma con accumuli più abbondanti attesi lungo il versante tirrenico, Friuli e settori occidentali di Sardegna e Sicilia. L’aria fredda che accompagnerà i sistemi perturbati, favorirà nevicate abbondanti sui settori alpini e lungo l’Appennino centro-settentrionale, con oltre 50 cm di neve fresca in arrivo fino a quote medie. Nel corso della settimana la neve potrà spingersi occasionalmente fino a ridosso dei settori di pianura del nordovest, mentre collinari del centro.

Forti venti con raffiche fino a 100 km/h e mareggiate

Non solo piogge, ma sono in arrivo anche venti di tempesta con conseguenti mareggiate. Nel corso dei prossimi giorni la formazione di profonde basse pressioni sui bacini centro-settentrionali italiani, attiveranno forti venti su tutto il Paese. Ventilazione attesa in rinforzo nella giornata di lunedì 16 gennaio, quando i venti prevalentemente da Libeccio raggiungeranno i 50-70 km/h sui settori occidentali italiani, ma con raffiche fino a 100 km/h lungo i crinali appenninici. Martedì 17 gennaio sarà una delle giornate più ventose, specie al centro-sud, per la formazione di un centro di bassa pressione fino a 985 hPa sul Mar Ligure. I venti raggiungeranno valori di tempesta al centro-sud con raffiche da Libeccio fino a 100 km/h. Ventilazione che rimarrà sostenuta anche tra mercoledì e venerdì, seppur in graduale rotazione dai quadranti settentrionali ( Bora e Maestrale).

CONTINUA A LEGGERE





Mareggiate in arrivo nei prossimi giorni, specie sui settori occidentali

Sulla base dell’intensità del vento atteso nei prossimi giorni, sono previste anche mareggiate lungo le coste esposte italiane. In particolare le mareggiate interesseranno dal pomeriggio-sera di lunedì 16 gennaio le coste occidentali della Sardegna e tra alto tirreno e mar Ligure orientale, con onde attese fino a 4-5 metri. Martedì 17 gennaio sarà una delle giornate più critiche dal punto di vista del moto ondoso con il Mar di Sardegna, Calane di Sicilia e medio-basso Tirreno attesi fino ad agitati o molto agitati con onde attese fino a 5-6 metri e mareggiate lungo le coste esposte. Mari che si manterranno molto mossi anche nei giorni successivi, specie il Mar di Sardegna, medio-basso Tirreno e Canale di Sicilia.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.