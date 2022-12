Meteo – Natale potrebbe non rompere la tradizione: l’Anticiclone mette la freccia sul Mediterraneo con stabilità e bel tempo

Bel tempo in tutta Italia

Assistiamo nella giornata odierna a condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola, dovute essenzialmente ad una ripartenza dell’Alta pressione che torna, dopo settimane, ad espandersi verso il Mediterraneo centro-occidentale approfittando anche di un ricompattamento del vortice polare. Le temperature risultano comunque piuttosto fredde specie nelle ore notturne e anche in pianura, grazie al fenomeno dell’inversione termica. Nonostante questo, i valori mediamente si attestano comunque oltre la media del periodo.

Anticiclone fino a metà settimana

La nostra Penisola rimarrà avvolta da una campana anticiclonica fino a metà settimana, con le condizioni meteo che pertanto risulteranno spesso generalmente stabili e asciutte, anche se con nuvolosità in progressivo aumento sull’alto versante tirrenico e con qualche rovescio che potrà interessare in particolare la Liguria, soprattutto nella giornata di mercoledì 21 dicembre. Le temperature, in ogni caso, si manterranno oltre la media del periodo praticamente ovunque.

Verso il Natale, ma i centri di calcolo propendono per l’Anticiclone

Ci apprestiamo ormai alla festività forse più attesa di tutto l’anno, quella natalizia, è come sempre il dibattito più sentito tra gli appassionati meteo e gli amanti della neve riguarda il clima e il tempo di Natale, che sperano spesso in una nevicata. Chi è stato attento però sa che negli anni spesso il Natale si è rivelato spesso mite e anticiclonico e, in merito, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, questa particolare tradizione potrebbe non venir spezzata nemmeno quest’anno.

Anticiclone in espansione in terza decade

A seguito di un cavo perturbato che potrebbe interessare l’Italia nella seconda parte della corrente settimana, una nuova espansione dell’Alta pressione è prevista proprio in concomitanza delle festività natalizie, con le condizioni meteo che potrebbero pertanto risultare stabili e asciutte su tutto o gran parte del Paese e con temperature mediamente anche oltre la media del periodo. Tale tendenza può subire però ancora delle variazioni data la distanza temporale ancora relativamente ampia: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

