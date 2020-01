METEO – Nel WEEKEND spifferi ARTICI alimenteranno una circolazione depressionaria nel basso Mediterraneo, tutti i dettagli

Alta pressione in estensione su gran parte del vecchio continente

L’Alta pressione di origine azzorriana è ormai da diversi giorni che dalle Isole delle Azzorre si va estendendo fin su gran parte del vecchio continente e dunque anche sulla nostra Penisola, apportando condizioni meteo di generale stabilità, con tempo in prevalenza asciutto. I cieli si rivelano quasi ovunque soleggiati o poco nuvolosi con le dovute eccezioni, di cui parleremo nel prossimo paragrafo. Le temperature nonostante ciò si aggirano attorno alle medie del periodo o leggermente al di sopra.

Nebbie in Pianura Padana, qualche pioggia sulla Liguria quest’oggi

Negli ultimi giorni il maltempo è stato davvero una rarità sulla nostra Penisola, anche se di tanto in tanto non è mancata qualche debole pioggia occasionale principalmente sulla Sardegna orientale (grazie ad una blanda circolazione depressionaria sul basso Mediterraneo) e, quest’oggi sulla Liguria, per il rapido passaggio di un flusso umido di origine atlantica. Nebbie estese sulla Pianura Padana a tratti anche molto dense, che in settimana hanno persino generato della neve chimica.

Nel weekend la circolazione depressionaria sul basso Mediterraneo verrà alimentata da spifferi di aria artica

Nel fine settimana la blanda circolazione depressionaria presente sul basso Mediterraneo di cui abbiamo solo accennato nel corso del precedente paragrafo, verrà ulteriormente alimentata da altrettanto deboli correnti artiche in scorrimento sull’Europa orientale, e continuerà ad insistere nei pressi dell’Isola di Malta, situandosi dunque tra la Sicilia e le coste africane settentrionali.