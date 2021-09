METEO – Nel WEEKEND torna l’ESTATE con TEMPERATURE fino a +35°C, ma occhio a INSIDIA MALTEMPO, i dettagli

Tempo in miglioramento in Italia, ma con locale persistente instabilità

A seguito del violento maltempo che ha flagellato soprattutto le regioni settentrionali della nostra Penisola, dove nella sola giornata di domenica 19 settembre si sono registrati ben 7 tornado con ingenti danni, le condizioni meteo stanno gradualmente migliorando, con locale persistente instabilità che oggi ha interessato la Sicilia, tra messinese e catanese. I fenomeni, localmente anche intensi, stanno comunque esaurendosi nella serata corrente, con un ulteriore miglioramento del tempo.

L’Anticiclone prova l’assalto nei prossimi giorni, eccezioni di maltempo

La tendenza ad un generale miglioramento delle condizioni meteo troverà sostanziale conferma anche nei prossimi giorni sulla nostra Penisola grazie alla nuova spinta dell’Anticiclone africano che provocherà perlopiù bel tempo e temperature (ancora) gradevoli su gran parte dello stivale. Persisteranno delle eccezioni di maltempo fino a giovedì 23 settembre in alcune aree del sud (scopri quali) per effetti dell’intrusione di correnti più fresche in arrivo da una circolazione depressionaria presente sul settore balcanico.

Nel weekend Anticiclone in rinforzo

Un’area depressionaria aggancerà nei prossimi giorni una goccia fredda posizionata sulla Penisola iberica e transiterà verso i quadranti nordorientali, centrandosi sull’Europa occidentale e provocando giocoforza un rinforzo del promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sul nostro Paese. Di conseguenza, non solo si assisterà a condizioni meteo di generale stabilità (almeno per sabato 25 settembre), ma anche ad un aumento consistente delle temperature che potranno tornare a toccare i +35°C in alcune pianure interne del centro-sud stando quanto prospettano i principali centri di calcolo (Sardegna in primis, ma anche Lazio, Sicilia e Calabria). Ma attenzione anche all’insidia maltempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

