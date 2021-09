METEO – NEVE a sorpresa sull’ETNA, il VULCANO siculo si prepara per la stagione INVERNALE, le IMMAGINI

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Anche quest’oggi l’Italia si ritrova contesa tra l’anticiclone e le correnti umide in quota, che proprio da stasera potrebbero dare adito a forte maltempo al sud: osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di nuvolosità irregolare sulle regioni del nord-ovest, sulla Sardegna e sulle propaggini occidentali della Sicilia. Nel corso delle ore pomeridiane non mancheranno le precipitazioni, specie a partire dai settori montani, ma vediamo dove!

Ancora temporali al centro-sud, ecco le previsioni

Meteo oggi – Come anticipato le precipitazioni saranno possibili sull’arco alpino, con isolati fenomeni. Attesi isolati rovesci anche sulla Toscana e sull’Appennino tra Lazio, Abruzzo e Molise. Fenomeni più diffusi saranno possibili sulle regioni peninsulari del meridione, con sconfinamenti anche sulle zone di pianura. Da monitorare con particolare attenzione la Sardegna, in quanto potrebbe essere bersagliata da piogge durature e nubifragi nelle prossime 24-36 ore.

Possibile forte maltempo al sud Italia, ecco le ultime ipotesi dei modelli matematici

Da stasera l’aria fresca in quota potrebbe alimentare un sistema depressionario che dal Mediterraneo occidentale si sposterà gradualmente verso oriente lambendo la Sardegna. I temporali nelle ore notturne di oggi dovrebbero risalire da sud per colpire in maniera più consistente i settori orientali della Sardegna (la Costa Rei sembrerebbe la più favorita per questa fenomenologia); le precipitazioni potrebbero persistere fino al mattino di domani, con associata convezione pomeridiana che si andrebbe a manifestare anche sulle restanti zone della Sardegna. Alcuni modelli ipotizzano punte fin’oltre 100 millimetri di pioggia localmente, con associati disagi per la popolazione e possibili allagamenti. Nel frattempo, la neve ha fatto ritorno copiosamente sull’Etna, come vi mostreremo nell’ultimo paragrafo.

