METEO – NEVE ad oltranza in tutta ITALIA, ecco le regioni più a rischio per domani e l’EPIFANIA

Procedono le vacanze di Natale all’insegna del clima invernale in Italia

Clima invernale in tutta Italia in queste ore con la neve caduta fino a quote pianeggianti o fin sul fondovalle al nord Italia, in collina al centro e in montagna al sud fino a quote medio-basse. Le condizioni meteo sul nostro Paese risultano in parte instabili per la giornata odierna, entro la giornata di domani e l’Epifania lo saranno su tutte il territorio con piogge e altre nevicate fino a quote molto basse. Maltempo diffuso quindi di ritorno in Italia da domani con un nuovo impulso perturbato colmo di aria fredda di estrazione artica.

Meteo, Nevicate in arrivo domani e per l’Epifania

Tra il giorno di domani e quello dell’Epifania giungerà in Italia un centro di bassa pressione piuttosto attivo e freddo il quale riuscirà a portare nevicate fino pianura o fondovalle su alcune regioni del Paese. Saranno principalmente Emilia, Liguria, Lombardia, basso Piemonte, Triveneto, Toscana, Umbria e Marche le regioni maggiormente interessate dal maltempo invernale con temperature in ulteriore calo e con nevicate fino in città. Il tutto con l’arrivo delle correnti occidentali ma di matrice artica. Neve in arrivo anche al sud Italia fino a quote medio-basse.

Neve fino in città su queste regioni

Gennaio torna ad essere un mese tipicamente invernale e piuttosto dinamico, nevicate previste da domani sera non solo sulle città più settentrionali ma anche su quelle centrali. Con una configurazione sinottica tale confermata dall’ultima uscita dei principali modelli meteo, le città che potrebbero vedere arrivare fiocchi di neve saranno quelle collinari di Toscana e Umbria. Neve anche sulle altre regioni centrali ma dai 600-800 metri di quota durante l’Epifania. Per l’evoluzione meteo dell’Inverno tutto può succedere con eventuale inversione dei venti zonali.