METEO – NEVE e GELO in ITALIA, ci attendono giornate tipicamente invernali, il tutto fino a quando?

Meteo: Inverno pieno in Italia, neve e gelo ancora per qualche giorno

Altro che Primavera, in Italia sono arrivate le tanto annunciate correnti russe e con esse ripiomba l’ Inverno con neve fino in pianura. Neve questa mattina in Umbria, Marche e Abruzzo fino a quote pianeggianti. Imbiancate alcune città tra le quali Foligno, Spoleto, Ascoli Piceno, Macerata, L’Aquila, ecc…, freddo in tutta la penisola con le temperature calate anche di 15°c rispetto i valori dello scorso weekend. Siamo solo l’inizio di un’ ondata di gelo e neve tardiva che colpirà principalmente il versante adriatico e il sud Italia.

Meteo Italia: un inizio di primavera con gelo e neve

Il minimo di bassa pressione di matrice continentale-russa una volta raggiunti i Balcani agisce in queste ore a largo delle coste del Montenegro richiamando una componente orientale in grado di generare precipitazioni nevose sulle regioni appena citate con la complicità oltretutto di temperature fino a -35°c alla quota di geopotenziale di 500 hPa previste, -9°c alla quota di geopotenziale di 850 hPa. Un inizio di primavera con i fiocchi pertanto e niente maniche corte su tutta l’Italia.

Meteo Italia: maltempo intenso al sud

Oltre al minimo di bassa pressione sulle coste del Montenegro e in successivo transito al centro Italia, avremo a che fare anche con un profondo minimo di bassa pressione in avvicinamento dall’Africa al sud Italia. Atteso maltempo di fforte intensità sulla Sicilia, Calabria e a seguire su tutte le regioni meridionali e centrali con piogge, nubifragi e neve fino a quote molto basse.