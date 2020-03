Meteo – Maltempo in intensificazione sull’Italia nelle prossime ore, dettagli ed evoluzione

METEO ITALIA: forti piogge in Liguria e neve sulle Alpi fino a quote basse

Tra oggi e domani il maltempo imperverserà ancora sull’Italia con piogge, temporali e nevicate a quote basse. Primi fenomeni in questi minuti sul Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per poi procedere in giornata sulle altre regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche, a seguire il maltempo si sposterà al sud Italia. Previsioni meteo nel dettaglio: maltempo nelle prossime ore sull’Italia settentrionale con piogge, temporali, neve e forti raffiche di vento. Particolarmente colpita sarà la Liguria mentre di neve ne cadrà ancora abbondante sulle Alpi e fin sotto i 500 metri di quota.

Maltempo anche nella giornata di domani

Quella di domani infatti sarà un’altra giornata all’insegna dell’instabilità su tutta l’Italia con piogge, temporali, neve e forti raffiche di vento. Durante il weekend le correnti nord-occidentali favoriranno la formazione di precipitazioni sulle regioni centro-meridionali, nevose in Appennino fino ai 1000 metri di quota. Sarà un fine settimana pertanto più invernale che primaverile.

Meteo Primavera: correnti perturbate sull’Italia

Sull’Italia i modelli meteo confermano la fase piuttosto movimentata e fresca anche nei prossimi giorni con le correnti instabili provenienti dall’oceano Atlantico in transito. Nevica in queste ore sulle Alpi e fino a quote basse, neve che nei prossimi giorni del fine settimana raggiungerà anche l’Appennino fino a 1000-1200 metri di quota. Secondo le ultime uscite dei modelli sembra probabile che in Italia avremo ondate di freddo e neve tardiva in queste primavera iniziata in maniera piuttosto dinamica.