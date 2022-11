Meteo – Neve in arrivo su Appennino ed Alpi, ecco quando ed a quali quote

Goccia fredda in arrivo nel weekend sull’Italia

Nel corso del weekend una goccia fredda in arrivo dai Balcani farà il suo ingresso sull’Italia, portando un peggioramento del tempo. Meteo in peggioramento nella seconda parte della giornata odierna su parte del sud Italia, con fenomeni attesi in particolare su Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia orientale ed entro la fine del giorno anche Abruzzo. La giornata di domenica 13 novembre vedrà l’ingresso più deciso sull’Italia della goccia fredda. La giornata sarà quindi caratterizzata da molte nubi su tutto il Paese, con acquazzoni e temporali al mattino specie tra Puglia, Molise, Basilicata, Calabria ed Abruzzo; possibili piogge anche sulle coste orientali della Sardegna. Seconda parte di giornata con nubi sparse su tutte le regioni, ma con fenomeni per lo più attesi sui settori adriatici, ionici e Sardegna. Nel corso della serata deboli fenomeni in risalita verso le regioni di Nordest e Liguria, peggiora sul Lazio con piogge e temporali diffusi nottetempo.

Aria più fresca in arrivo dai Balcani, atteso un calo termico

L’arrivo della goccia fredda favorirà non solo condizioni meteo più instabili, ma anche un calo termico. Con i massimi barici posizionati sul centro Europa, la circolazione alle medie-basse latitudini europee si disporrà dai quadranti orientali, pilotando masse d’aria più fresche anche sull’Italia. Le temperature massime si porteranno quindi vicine alle medie del periodo, specie al centro-sud, scendendo al di sotto sui settori montuosi. Calo termico più consistente al nord per l’avvio della prossima settimana.

Qualche fiocco di neve nel weekend in arrivo sull’Appennino a quote di montagna

Neve – Con il calo termico ed un peggioramento del tempo è atteso nel corso del weekend anche qualche fiocco di neve sui settori montuosi. Nel corso della prossima notte deboli nevicate potranno interessare l’Appennino Molisano e Campano attorno ai 1600-1700 metri di quota. Giornata di domenica 13 novembre che vedrà deboli nevicate, a carattere irregolare, lungo l’Appennino centro-settentrionale, specie versanti orientali, mediamente dai 1500-1700 metri. Accumuli attesi decisamente modesti. Tornerà ad imbiancarsi anche l’Etna, mediamente a partire dai 2000-2200 metri. Goccia fredda in arrivo sulle regioni di Nordovest nella seconda parte della giornata di domenica, con neve attesa nottetempo sulle Alpi occidentali dai 1200-1400 metri. Prossima settimana maltempo di stampo Atlantico, neve abbondante su Alpi? Vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.

Si apre la porta atlantica, neve abbondante la prossima settimana sulle Alpi

Giornata di lunedì 14 novembre che vedrà condizioni meteo ancora incerte sulle regioni centrali e di Nordovest, ancora influenzate dalla goccia fredda in arrivo nelle prossime ore. Deboli nevicate sono attese sui settori appenninici mediamente dai 1900-2100 metri, mentre sulle Alpi occidentali la quota neve si attesterà attorno ai 1200-1400 metri con occasionali sconfinamenti sino a 1000-1100 metri tra la Valsesia e l’Ossola. Nel corso della prossima settimana è atteso l’ingresso del flusso Atlantico, determinando condizioni di maltempo più diffuso e fenomeni più abbondanti. Tra martedì e mercoledì la quota neve sulle Alpi sarà inizialmente attorno ai 1400-1600 metri, grazie all’aria fredda depositata nei giorni precedenti, ma in graduale rialzo fino a 1600-1800 metri. Neve a quote decisamente elevate lungo l’Appennino, dove il richiamo mite farà innalzare la quota neve oltre i 2000 metri. Rimanete aggiornati!

