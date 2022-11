Meteo – Vortice freddo in arrivo dai Balcani, sarà un weekend instabile su parte d’Italia

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata da un vasto campo altopressorio disteso dal bacino del Mediterraneo centrale sin verso i Paesi Baltici, con i massimi pressori posizionati sul centro Europa. In tal modo una goccia fredda scivola di moto retrogrado dalla Grecia verso i Balcani, raggiungendo l’Italia nel corso del weekend. Flusso umido perturbato in transito dal medio-alto Atlantico verso le Isole Britanniche, risalendo sin verso la Scandinavia.

Goccia fredda in arrivo oggi al sud, nubi sparse su tutta Italia: le previsioni

Calo barico sull’Italia per l’arrivo di una goccia fredda dai Balcani, con meteo in peggioramento all’estremo sud. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna. Al Nord: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli velati e con nebbie, foschie e nubi bassi in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora tempo stabile, ma con maggiori addensamenti al Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite; banchi di nebbia in formazione in Pianura Padana. Temperature minime stabili o in lieve aumento e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi. Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, specie sul versante adriatico. Al pomeriggio nuvolosità in spostamento verso il versante tirrenico. In serata ancora tempo asciutto con nubi sparse e schiarite. Piogge nella notte in Abruzzo e coste del Lazio. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare ma con tempo asciutto, salvo isolate piogge sulle coste meridionali del Salento. Al pomeriggio instabilità in aumento con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto sulle Isole Maggiori e Campania. In serata e in nottata piogge sparse soprattutto su Sicilia, regioni ioniche e adriatiche; temporali tra Salento, Metaponto e Calabria ionica, neve sull’Appennino molisano fino a 1500-1700 metri. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali

Scatta l’allerta gialla della Protezione Civile per le prossime 24 ore, ecco dove

Sulla base delle condizioni meteo attese per la giornata odierna, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata odierna: Per la giornata odierna, Sabato 12 novembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Puglia: Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Puglia: Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico.

Vortice instabile in marcia verso nord nella giornata di domenica

La goccia fredda in ingresso dai Balcani sul sud Italia entro la fine della giornata odierna, si muoverà verso nord-nordovest nel corso del weekend, raggiungendo domani anche parte del centro-nord. La giornata di domenica 13 novembre sarà quindi caratterizzata da molte nubi su tutto il Paese, con acquazzoni e temporali al mattino specie tra Puglia, Molise, Basilicata, Calabria ed Abruzzo; possibili piogge anche sulle coste orientali della Sardegna. Neve lungo l’Appennino centrale dai 1500-1700 metri. Seconda parte di giornata con nubi sparse su tutte le regioni, ma con fenomeni per lo più attesi sui settori adriatici, ionici e Sardegna. Nel corso della serata deboli fenomeni in risalita verso le regioni di Nordest e Liguria, peggiora sul Lazio con piogge e temporali diffusi nottetempo.

