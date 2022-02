METEO – NEVE lunedì sull’Appennino, poi FEBBRAIO prosegue con l’ANTICICLONE? La tendenza

Meteo: fronte freddo lambisce l’Italia ad avvio settimana

Neve – Il momentaneo calo barico del vasto campo altopressorio presente sul centro-ovest Europa, favorirà il passaggio di un rapido impulso instabile nella giornata di lunedì. Una saccatura nord atlantica, seguita da correnti fredde, scivolerà sui Balcani, lambendo anche l’Italia. Al mattino qualche fenomeno potrà transitare sul Triveneto, portando nevicate a partire dai 700-900 metri. Quota neve in calo sui settori alpini di confine, sin verso i 200-300 metri della sera. Nubi in aumento sul centro Italia con precipitazioni in arrivo dal pomeriggio, specie tra Marche ed Abruzzo, con quota neve in rapido calo dai 1100-1400 metri iniziali sin verso i 700-900 metri del tardo pomeriggio. Qualche acquazzone non è escluso su Umbria e basso Lazio. Meteo in peggioramento anche al sud e nord della Sicilia con precipitazioni tra il pomeriggio e la sera, nevose a partire dai 1400-1600 metri, in rapido calo sin verso i 700 metri tra Basilicata, Molise e Campania. Si tratterà comunque di deboli nevicate, con accumuli modesti.

Prossima settimana arriva il super anticiclone, febbraio in affanno

Meteo febbraio – La stagione invernale è entrata nel suo ultimo mese, senza tuttavia far registrare un significativo cambio di rotta. Nel corso dei prossimi giorni, infatti, l’anticiclone rimarrà decisamente invadente sul Mediterraneo centro-occidentale, rinnovando ancora condizioni meteo sostanzialmente asciutte con temperature molto miti per il periodo, specie in montagna dove gli scarti positivi dalle medie toccheranno i 10°C! Mite anche in pianura, con valori massimi sulla Pianura Padana e settori tirrenici attesi oltre i +15°C.

Tendenza meteo febbraio: vortice polare ancora intenso

Il vortice polare risulterà decisamente intenso, a causa di un ulteriore calo termico nel settore stratosferico con conseguente aumento dei venti zonali. In tal modo saranno ancora frequenti i periodi anticiclonici nel corso delle prossime settimane. Fasi positive degli indici AO e NAO, con l’ultimo forecast ancora improntato su tale trend, confermano un prosieguo di febbraio caratterizzato da un dominio anticiclonico sull’Europa meridionale e l’Italia. Il flusso teso zonale determinerà il transito delle perturbazione alle alte latitudini, ripiegando poi sulle Nazioni orientali europee, andando a lambire solo occasionalmente l’Italia. Situazione idrica quindi in ulteriore peggioramento nei prossimi giorni. Questo pattern proseguirà almeno fino al 15 del mese; vediamo nella prossima pagina se potrebbe esserci un colpo di coda dell’Inverno nel lungo termine.