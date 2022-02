METEO – PIOGGE ancora lontane dall’ITALIA, si aggrava la situazione di SICCITÀ in alcune regioni

L’anticiclone lascia poco spazio alle piogge, la situazione

Meteo – L’Italia sta vivendo un periodo anomalo non solo dal punto di vista stagionale, ma anche idrico. La colpa è da ricercare in una situazione barica caratterizzata da un anticiclone piuttosto invadente sull’Europa centro-occidentale. In tal modo le umide correnti atlantiche sono costrette a scivolare alle alte latitudini, lambendo solo il nostro Paese. Nel corso del weekend e l’avvio della prossima settimana non sono attese significative svolte, salvo qualche rapido fenomeno di passaggio sul medio Adriatico e regioni meridionali.

Siccità in aggravamento al Nordovest: livello dei bacini come in Estate

Focus siccità – La situazione di assenza di piogge interessa gran parte del Paese, ma sono le regioni settentrionali a patire maggiormente gli effetti di questa stagione invernali anomala. Infatti già il 2021 ha chiuso con un deficit idrico specie tra Piemonte e Liguria di Ponente, ma anche sull’Emilia-Romagna. Il 2022 è iniziato senza significative variazioni, anzi con un dominio anticiclonico che a tratti è stato accompagnato da temperature miti e secche correnti di Föhn che hanno ulteriormente accentuato l’evapo-traspirazione. Dall’ultimo resoconto della Coldiretti, emerge infatti come il Lago di Como e Maggiore risultino al di sotto del normale livello idrico rispettivamente del 18% e del 22%. Fiume Po in secca, raggiungendo al Ponte della Becca un valore di -3 metri, più basso rispetto allo scorso agosto. Non meglio va dal punto di visto nivometrico, con le Alpi piemontesi e lombarde che fanno registrato un deficit medio del 58%. Deficit pluviometrico che interessa anche la Toscana, specie sud-orientale.

Tendenza meteo: siccità ancora prolungata

Purtroppo non ci sono buone notizie all’orizzonte. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici, l’anticiclone insisterà sull’Europa sud-occidentale anche nei prossimi giorni, portando ancora condizioni asciutte su gran parte dell’Italia. Inoltre il passaggio di un fronte freddo sui Balcani e settori adriatici nel corso della giornata di lunedì, attiverà forti venti di Föhn al Nordovest, quindi miti e secchi, che andranno ad accentuare ulteriormente la perdita idrica del suolo.