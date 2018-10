Novembre promette piogge e temperature nelle media, ecco la tendenza meteo per l’ultimo mese dell’autunno.

METEO NOVEMBRE: piogge abbondanti e temperature nella norma in Italia, vediamo gli aggiornamenti, 13 ottobre 2018 – Piogge abbondanti in questa prima parte dell’autunno 2018 solo sulle regioni del Sud, settembre assai siccitoso altrove. Vediamo dunque una tendenza meteo per il prossimo e ultimo mese dell’autunno: novembre 2018. Le stagionali del modello ECMWF mostrano per il prossimo mese anomalie di precipitazioni positive su gran parte del Mediterraneo, in particolare quello centro-orientale. Segnali di anomalie negative riguarderebbero invece solo l’Atlantico settentrionale. Sotto il profilo delle temperature invece per novembre 2018 si dovrebbe avere un sopra media su Scandinavia e Penisola Balcanica, piuttosto vicine alla media altrove. Cosa dobbiamo aspettarci allora sull’evoluzione meteo di novembre 2018 in Italia? […]