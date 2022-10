Meteo Novembre – Indici propensi per il ritorno delle piogge dal prossimo mese? Ecco perché

Condizioni meteo attuali

Buongiorno a tutti cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione barica in Europa vede due figure contrapposte: da una parte il promontorio d’alta pressione disposto in maniera trasversale dal nord Africa verso l’Italia e l’Europa centrale che dispensa beltempo sul nostro territorio; dall’altra un centro di bassa pressione posizionato a nord-ovest della penisola Iberica che raggiunge valori di pressione sul livello del mare fino a 985 hPa. Questo sta erodendo il bordo superiore della zona d’alta pressione apportando precipitazioni e domani maltempo diffuso sulle regioni del nord, come vedremo successivamente. Entriamo nel dettaglio e vediamo dove torneranno le precipitazioni in questa breve parentesi perturbata.

Focus maltempo, ecco i dettagli

Meteo weekend – Alta pressione che si sposterà verso meridione, permettendo il passaggio di un cavo d’onda alle medie latitudini europee; questa condizione determineràgià nella giornata odierna qualche pioggia sulle Alpi occidentali. Oggi 21 ottobre avremo precipitazioni su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, in estensione tra pomeriggio e sera su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Fenomeni intensi possibili specie sui settori alpini; attenzione domani quando avremo maggiore possibilità di fenomnei temporaleschi dapprima su Liguria ed ancora Alpi centrali, per poi insistere nel corso delle ore pomeridiane sulle regioni di nord-est. Caldo ancora a lungo in Italia, col ritorno dell’alta pressione su tutta la penisola?

Alta pressione prolungata fino al prossimo weekend.

Tendenza meteo – Le temperature in questa settimana sono risultate particolarmente elevate per il periodo, grazie alla poderosa avvezione calda dal continente africano; anche nei giorni della prossima settimana i valori di temperatura dovrebbero risultare piuttosto elevati, con anomalie anche di 5-10°C tra regioni centrali ed alture alpine. L’ottobrata infatti dovrebbe prolungarsi secondo i principali modelli matematici anche nella prossima settimana per andare a concludere il mese di ottobre. Mitezza e siccità saranno ancora protagoniste a lungo, mentre delle piogge se ne riparlerà a data da destinarsi. Vediamo la possibile tendenza del mese di Novembre 2022.

CONTINUA A LEGGERE​

Meteo Novembre, ancora incertezza per la proiezione mensile

Siamo giunti agli sgoccioli del mese di Ottobre, che ha mostrato una prima parte più dinamica e due pause anticicloniche ben strutturate. Dall’analisi degli ultimi indici teleconnettivi (NAO neutra e Nina moderata) ci si aspetta una maggiore incidenza di anticicloni di blocco sull’Europa occidentale. Questa situazione potrebbe favorire un ritorno delle piogge nel lungo termine, per determinare un novembre complessivamente in media sia dal punto di vista termico che pluviometrico. In pieno accordo sia il modello europeo che NMME; più “pessimisti” i modelli CFS e NASA, che vedrebbero temperature sopra le medie per l’Italia. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.