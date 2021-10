METEO NOVEMBRE – Possibile RISCATTO dell’AUTUNNO con PIOGGE e MALTEMPO in ITALIA, le ultime NOVITA’

Campo di alta pressione in progressiva espansione sull’Italia

Buon pomeriggio e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di maggiori addensamenti sulle regioni del sud Italia, dove saranno possibili nelle prossime ore rovesci e temporali (specie su zone interne di Basilicata, Calabria e Sicilia). Dall’ultima elaborazione sinottica si denota la presenza di un promontorio d’alta pressione in estensione trasversale verso la nostra penisola e gran parte del bacino Mediterraneo. Condizioni meteo che saranno per lo più stabili in Italia, ad eccezione di isolate piogge al Sud, almeno fino a mercoledì. L’ottobrata ci farà compagnia per la prima parte della settimana, con temperature più miti che si potranno spingere a valori massimi fino a 22-24°C. A seguire il maltempo potrebbe tornare protagonista per la terza decade del mese.

Da metà settimana e fin verso il weekend nuovo guasto in vista

Meteo settimana – L’ottobrata potrebbe ricevere ben presto uno stop: una depressione piuttosto vasta a ridosso della penisola Scandinava, potrebbe apportare condizioni di maltempo anche sul nostro territorio. Infatti dalla giornata di giovedì questa andrà ad abbassarsi permettendo un’infiltrazione del flusso umido dapprima sulle regioni del nord Italia, ma anche su quelle Tirreniche del centro. Alle prime ore di Venerdì la formazione di un minimo depressionario sul golfo Ligure potrebbe inficiare col maltempo dapprima sui settori settentrionali. Tra sabato e domenica coinvolte anche le regioni del centro e del sud, con qualche nevicata a quota montana sulle Alpi. Per il lungo termine ancora incertezze, con i modelli matematici che al momento propongono ipotesi piuttosto divergenti.

Fine ottobre tra luci e ombre: come si concluderà?

Le visioni modellistiche sembrerebbero ancora confuse nel lungo periodo: il modello GFS vede a partire dalla prossima settimana l’insistenza di una circolazione instabile in quota dai quadranti orientali a seguito del passaggio della saccatura d’aria fredda in quota. D’altro canto il modello ECMWF sembra essere più propenso per una circolazione zonale in quota che apporterebbe stabilità anche per la prossima settimana. Questo in concomitanza di una chiusura del Vortice Polare che andrebbe a prepararsi in vista della stagione invernale. Novembre invece potrebbe tornare a riprendersi lo “scettro” con maggiore dinamicità e pioggia.

