METEO – Nubifragi e venti di burrasca in Italia. Protezione Civile emette nuova ALLERTA METEO ROSSA, ecco le città interessate

Forte maltempo in parte d’Italia

La giornata odierna è caratterizzata da una nuova ondata di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e la Sardegna, con piogge e temporali che si stanno intensificando proprio in queste ore in alcune regioni italiane. Nelle prossime ore la situazione meteo tenderà a peggiorare ulteriormente con la giornata di domani che si preannuncia molto instabile su oltre la metà del territorio. Non mancheranno criticità e anche per martedì la Protezione Civile ha diramato numerose allerte meteo.

Piogge e temporali intensi sull’alto Tirreno

In particolare, temporali e piogge anche a a carattere di nubifragio, stanno coinvolgendo nuovamente la Toscana, l’Emilia Romagna e il Triveneto, con ulteriore aggravamento di condizioni già difficili, in particolare in Emilia. Non sono buone le notizie per la giornata di domani, che si rivelerà estremamente perturbata al centro-nord. Nel dettaglio molte saranno le città in cui sarà in vigore l’allerta meteo: in particolare, avremo allerta rossa nella città di Ferrara e Bologna, arancione invece a Padova, Vicenza, Belluno, Bolzano, Varese, Genova, Savona, Alessandria, Asti, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena.

Previsione della Protezione Civile