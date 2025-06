Meteo – Il maltempo insiste in alcune zone d’Italia, con temporali anche intensi: scatta l’allerta della Protezione Civile

Verso un miglioramento in serata, ma con qualche temporale ancora in Sicilia

Un miglioramento delle condizioni meteo è atteso ed è già in atto questa sera sulla nostra Penisola, con piogge e temporali, formatisi nel corso di questo pomeriggio sulle aree più interne dello stivale, in esaurimento su tutto il territorio peninsulare. Qualche nota di maltempo insisterà invece sulla Sicilia, dove si mantiene attiva una circolazione depressionaria innescata dalla presenza di una goccia fredda di stampo atlantico.

Maltempo in arrivo anche per domani

Anche la giornata di domani venerdì 20 giugno vedrà lo sviluppo e la formazione di piogge e temporali anche intensi nelle ore pomeridiane sulle aree più interne dello stivale. Il maltempo si azionerà più precisamente sulla dorsale appenninica, settore alpino e loro adiacenze, ma si attiverà anche in Sicilia, dove non sono esclusi locali nubifragi. Un nuovo miglioramento, e questa volta generalizzato, avanzerà verso sera, con tempo relativamente più stabile e asciutto ovunque. Le temperature, in questo contesto, non subiranno mediamente significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per oggi (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, specie sul settore centro-orientale dell’isola; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione pomeridiana, sul versante tirrenico e sui rilievi della Calabria, sulla Basilicata tirrenica, sui settori meridionali della Campania, sulla Valle d’Aosta, sui settori alpini e pedemontani del Piemonte, sui settori alpini e prealpini della Lombardia, sul Trentino, sui settori alpini del Veneto e sull’entroterra ligure, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui rilievi e settori tirrenici centro-meridionali della Calabria. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime localmente elevate sulla Pianura Padana occidentale, sulle zone pianeggianti interne di Toscana, Lazio e Sardegna, nelle valli e conche dell’Umbria, e sulle zone interne e versante ionico della Puglia. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 20 giugno 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lombardia: Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.