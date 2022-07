METEO – NUBIFRAGIO con FORTE VENTO, PIOGGIA e GRANDINE ha provocato allagamenti e danni ieri a Bari; il video

Residua instabilità sull’Italia, ma in miglioramento

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il momentaneo indebolimento dell’anticiclone ha favorito il passaggio sull’Italia di un’ansa depressionaria di origine atlantica, portando un peggioramento del tempo con forti temporali, grandinate ed eventi localmente estremi tra martedì e la giornata di ieri. Un nubifragio ha interessato nella serata di ieri anche Bari (approfondiremo tale argomento nel prosieguo dell’editoriale). Le condizioni meteo volgono verso un deciso miglioramento nelle prossime ore, grazie all’arrivo dell’alta pressione; non mancheranno residui temporali a ciclo diurno, seppur meno intensi e più localizzati rispetto ai giorni scorsi.

Oggi ancora locali temporali, ma meno intensi e più localizzati

Il maltempo che ha causato l’evento alluvionale in Valcamonica tende ad attenuarsi, in seguito all’allontanamento verso levante dell’ansa depressionaria. Tuttavia, una residua circolazione nord-occidentale in quota potrà ancora dar luogo a qualche acquazzone o temporale durante le ore pomeridiane e pre-serali. In particolare nubi convettive prenderanno forma sul basso Lazio, specie tra Ciociaria, Monti Lepini ed Aurunci, nonché tra Cilento, Appennino Calabro-Lucano e sull’Etna. Diffuso miglioramento serale con cieli stellati nottetempo.

Nubifragio ieri ha provato danni ed allagamenti a Bari

Il maltempo ha colpito anche la Puglia nella giornata di ieri, sabato 30 luglio. In particolare, l’instabilità collegata al passaggio in quota dell’ansa depressionaria ha dato vita a celle temporalesche nel corso del pomeriggio, a partire dai settori interni della Puglia. I primi temporali hanno interessato nel corso del pomeriggio le Murge sia baresi che tarantine, con accumuli pluviometrici localmente superiori ai 30 mm, come è stato il caso di Cassano delle Murge con i suoi 37.4 mm; tra gli altri accumuli pluviometrici spiccano i 29.7 mm di Mottola ed i 26.8 mm di Acquaviva delle Fonti. Non solo i settori interni, ma come anticipato forti temporali hanno interessato anche il litorale, specie barese. Intorno alle ore 19 un violento, seppur breve, temporale ha raggiunto anche la città di Bari. Pioggia intensa, grandine e forti raffiche di vento hanno per circa mezz’ora interessato la città; disagi alla circolazione per allagamenti, alberi e cartelloni caduti per il forte vento, con le raffiche lineari che hanno superato i 70 km/h. Tra i quartieri più colpiti ritroviamo Murat, Madonella e Japigia. Registrati anche alcuni blackout elettrici, mentre tra le aree più danneggiate c’è la spiaggia di Torre Quetta, chiusa oggi al pubblico. Vediamo nella prossima pagina un video dell’evento e la tendenza meteo su Bari per le prossime ore.

Meteo in miglioramento, stabile sulla Puglia

Dopo il maltempo che ha interessato nella serata di ieri la città di Bari, il tempo volge verso un generale miglioramento. L’ansa depressionaria è in allontanamento verso levante, favorendo da ovest un deciso aumento barico. Condizioni meteo quindi nuovamente stabili su Bari con tanto sole in città e lungo il litorale. Qualche addensamento con residui fenomeni a ciclo diurno non è escluso sui settori interni tra Murge e tarantino. Agosto poi che esordirà con tanto sole e temperature in ripresa. In basso un video dell’evento temporalesco che ha interessato ieri la città di Bari. Rimanete aggiornati!





