METEO – NUBIFRAGIO da RECORD si abbatte su Cerignola con DISAGI e ALLAGAMENTI, rinviata Cerignola-Brindisi

E’ soprattutto nel corso di questo pomeriggio che le condizioni meteo sono apparse mediamente instabili sulla nostra Penisola, con piogge e temporali di natura prevalentemente termoconvettiva che hanno interessato principalmente i settori più interni italiani, non mancando di sconfinare talvolta anche sulle aree costiere. I fenomeni localmente sono risultati anche intensi e in grado di portare diversi disagi, specie in Sardegna, ma anche in Puglia, come vedremo nel presente editoriale.

Prossime ore verso un miglioramento

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo andranno migliorando sulla nostra Penisola, in un contesto che però si manterrà perturbato, vale a dire con piogge residuali e isolate che colpiranno solo specifiche aree dell’Italia (scopri quali). Questo poiché con il tramontare del sole si appiattisce il gradiente termico verticale, principale combustibile per la formazione e la rigenerazione di piogge e temporali termoconvettivi.

Violenti nubifragi colpiscono anche Cerignola

Violenti piogge e temporali tuttavia hanno colpito nel corso di questo pomeriggio anche la località di Cerignola, in provincia di Foggia, dove stando a quanto si apprende dal sito “ansa.it” si sono registrate diverse criticità talvolta anche ingenti, come vedremo nel prossimo paragrafo. I principali centri di calcolo tuttavia forniscono buone notizie, con un miglioramento atteso in queste aree, anche se qualche breve e blando rovescio sarà ancora plausibile in serata.

Disagi e allagamenti, rinviata Cerignola-Brindisi

Stando sempre a ciò che si apprende dal medesimo sito citato in precedenza, sarebbero diversi gli allagamenti e i disagi causati dal violento nubifragio abbattutosi nel pomeriggio a Cerignola, tali peraltro da obbligare al rinvio della partita Cerignola-Brindisi, valida per la 36° giornata del campionato di Serie D. Sarebbero caduti infatti ben 126 millimetri di pioggia in 24 ore, un quantitativo simile si era registrato, stando alle affermazioni del Sindaco, solamente nel 1952, quando i millimetri caduti furono 123. Violento maltempo dunque, come non si vedeva da oltre 70 anni in città, che fortunatamente non ha causato vittime e/o feriti.

