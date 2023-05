Meteo – Nuova depressione africana all’attacco dell’Italia nel Weekend, rinnovato maltempo con nubifragi

Qualche rovescio rimane attivo in Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un quadro ancora favorevole all’instabilità sulla nostra Penisola, anche a causa della reiterata assenza dell’Alta pressione di cui approfittano le correnti perturbate per fluire sul bacino del Mediterraneo centrale. Rovesci rimangono quindi attivi su alcune aree dello stivale (scopri quali), con piogge che investiranno soprattutto le aree nordoccidentali anche nella giornata di domani venerdì 19 maggio.

Domani ancora maltempo al nordovest

Come accennato precedentemente, l’insistenza di una circolazione depressionaria all’interno del bacino del Mediterraneo centrale favorirà una nuova giornata di maltempo per domani venerdì 19 maggio, con rovesci e possibili temporali localmente anche intensi in particolare sui settori nordoccidentali, con neve a quote di alta montagna. Piogge e acquazzoni possibilmente in arrivo anche sulle Isole Maggiori e sui settori centrali tirrenici in forma al più sparsa, con le condizioni meteo che risulteranno relativamente migliori altrove.

Weekend con nuovo impulso di maltempo

Nel corso del prossimo Weekend tuttavia le condizioni meteo incorreranno in un nuovo e ulteriore peggioramento sulla nostra Penisola, a causa della risalita di un’altra perturbazione africana, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Questa volta la depressione sembra scorrere lungo latitudini più meridionali, confinando pertanto i fenomeni più intensi sulle aree più meridionali dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Possibilità di locali nubifragi su Calabria e Sicilia joniche

Come abbiamo spesso accennato negli scorsi giorni, la depressione africana che risale lungo il Mediterraneo centrale è una dinamica tipicamente autunnale e notoriamente porta a fenomeni anche piuttosto intensi e a locali nubifragi. Quest’ultimi potranno verificarsi in particolar modo su Sicilia e Calabria joniche, mentre altrove (e anche in Emilia Romagna, duramente colpita negli ultimi giorni) il maltempo potrà risultare più ‘ordinario’. Le temperature, inoltre, non sembrano poter subire variazioni così importanti.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.