Meteo domani 18 maggio: ancora tempo instabile in Italia con piogge e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane

Lacuna barica presente tra Europa a e Mediterraneo centro-occidentale e che si estende fino al Marocco, portando ancora instabilità in Italia. Flusso perturbato che scorre invece alle latitudini più elevate con diversi minimi di bassa pressione con valori fino a 990 hPa tra Groenlandia e Islanda. Anticiclone delle Azzorre che si estende dalla sua sede naturale fin sulle Isole Britanniche con massimi di pressione al suolo intorno a 1035 hPa appena a nord delle omonime Isole.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su Piemonte, Liguria e Lombardia, con isolati piovaschi; neve sulle Alpi occidentali dai 1900 metri, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori Alpini, condizioni meteo invariate altrove. In serata ancora qualche piovasco sui rilievi; nuvolosità in progressivo aumento sulle regioni di nord-ovest. Temperature minime stabili o in aumento e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare, con deboli piogge tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento su Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in progressivo miglioramento con molte nubi su tutti i settori. Temperature minime stabili e massime in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità compatta su Molise e Isole Maggiori con possibili piovaschi, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità diffusa sulle regioni peninsulari, fatta eccezione per la Calabria; invariato altrove. In serata fenomeni in esaurimento sulla Basilicata, con cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge attese nella notte sulla Sardegna. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

