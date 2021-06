METEO – Nuova FIAMMATA CALDA attesa per la PROSSIMA SETTIMANA, picchi ancora di oltre +40°C

Caldo in attenuazione nel weekend

Meteo – L’ondata di caldo intenso che ha interessato l’Italia nel corso degli ultimi giorni sta gradualmente allentando la presa. L’anticiclone nord africano è infatti in ritirata verso il Mediterraneo meridionale, favorendo l’ingresso di masse d’aria meno calde e più secche sull’Italia; le temperature si manterranno ugualmente al di sopra delle medie del periodo, ma senza raggiungere i picchi dei giorni scorsi. Tra oggi e domani saranno comprese tra i +30 ed i +33°C al centro-nord e tra i +33 ed i +35°C al sud e Sardegna. Lungo le coste del medio-alto Adriatico si faticherà a raggiungere la soglia dei +30°C. Solo in Sicilia si potranno toccare i +38/+40°C. I tassi d’umidità sono in generale calo, quindi con il caldo che nel corso del weekend risulterà meno opprimente con l’afa in momentanea attenuazione.

Da lunedì nuova fiammata africana

Meteo – Dopo il momentaneo calo delle temperature, il caldo tornerà ad intensificarsi sull’Italia nel corso della prossima settimana. Una nuova bolla d’aria molto calda, risalirà nuovamente dal nord Africa verso il nostro Paese. Le temperature già da lunedì si porteranno nuovamente al di sopra dei +35°C al sud, Isole Maggiori, Emilia e zone interne tirreniche; non si escludono punte di +36/+38°C. Sulla Sicilia si potranno nuovamente superare i +40°C sulle aree interne. Tra martedì e giovedì il caldo diverrà intenso al sud e sulla Sicilia, con le colonnine di mercurio che su Metaponto, Puglia, Calabria e Sicilia potranno ancora portarsi a ridosso dei +40°C ; non si escludono picchi anche di +42/+44°C sull’Isola. Sul resto d’Italia si registrerà un nuovo calo, per il graduale ingresso di correnti settentrionali.

Termina un giugno dal caldo intenso

Meteo – Il mese di giugno, dopo un avvio in sordina con tempo a tratti instabile e temperature gradevoli, ha subito un deciso cambio di passo nelle ultime settimane. L’anticiclone africano ha infatti portato ad un rapido aumento delle temperature, fino a divenire superiori alle medie del periodo localmente anche di 10°C. Il caldo è particolarmente intenso specie al sud e sulla Sicilia, inizialmente anche sulla Sardegna, dove sono stati addirittura battuti dei record storici di temperatura massima mensile. Tra le stazioni meteo ufficiali ricordiamo il record raggiunto ad Olbia, con i suoi +40.5°C, Prizzi (posta a 1034 m.s.l) con i suoi + 37°C ha eguagliato il precedente record del 2006, mentre Gela ha stabilito un nuovo record mensile di +38°C. Inoltre, in Sicilia e Calabria dalla rete di rilevamento regionale sono stati toccati anche valori di +43/+44°C. Dopo una Primavera 2021 con temperature inferiori alle medie del periodo, l’Estate sembra aver decisamente cambiato il trend termico sull’Italia.

