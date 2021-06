METEO – GIUGNO più CALDO, dopo un periodo di sotto media; ecco il RESOCONTO della PRIMAVERA 2021

Meteo Giugno verso il ritorno del caldo

Meteo – La stagione estiva, al via con il mese di giugno, ha visto un periodo decisamente incerto con frequenti fasi temporalesche che hanno determinato condizioni meteo a tratti di maltempo. Tuttavia, un vasto campo anticiclonico porterà un periodo decisamente stabile e dal sapore estivo nei prossimi giorni, quando le temperature saranno destinate ad aumentare su tutte l’Italia, con massime localmente di +35°C. Le temperature saranno quindi destinate a portarsi al di sopra delle medie del periodo, anche di oltre 5°C, dopo una Primavera 2021 decisamente in controtendenza rispetto alle passate stagioni, chiudendo l’intero trimestre con anomalie negative a scala nazionale.

Primavera 2021 decisamente fresca

Meteo – La stagione primaverile 2021 è stata contraddistinta nei mesi di marzo ed aprile da frequenti fasi anticicloniche tra la Groenlandia ed il nord Atlantico, favorendo la discesa di correnti artiche verso l’Europa e l’Italia. Il nostro Paese si è infatti spesso ritrovato a fare i conti con fasi di maltempo a tratti anche di stampo invernale, con neve abbondante sui settori montuosi e fiocchi che in alcuni casi si sono spinti a bassissima quota. Nel corso del mese di maggio si è andati incontro ad un flusso più mite dai quadranti occidentali, interessando in particolare il centro-nord Europa e solo marginalmente l’Italia. Tale pattern barico che ha contraddistinto la stagione primaverile 2021, ne ha determinato nel complesso una stagione decisamente fresca a livello nazionale. Secondo il resoconto stagionale stilato dall’Istituto di scienza dell’atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerca ( ISAC-CNR), la Primavera 2021 ha chiuso con un’anomalia media nazionale pari a -0.42°C, rispetto alla media di riferimento del 1981-2000. La Primavera più fredda in assoluto, quindi, rimane quella del lontano 1837 con un’anomalia pari a -4.19°C, mentre la più calda quella del 2007 quando lo scarto positivo medio nazionale raggiunse i +1.64°C.

Temperature minime con la maggiori anomalie

Meteo – Entrando nel dettaglio delle anomalie termiche, dal bollettino dell’ISAC-CNR emerge come gli scarti delle temperature diurne sono risultati negativi a livello nazionale di circa -0.24°C. Gli scarti maggiori si sono registrati sulle regioni settentrionali e sulla Sicilia, mentre la Sardegna è stata l’unica regione italiana a far registrare temperature massime al di sopra delle medie del periodo, probabilmente perchè spesso rimasta ai margini delle discese fredde. Per quanto riguarda i valori minimi notturni, invece, fatta eccezione per la Liguria di Ponente e la Sicilia meridionale, è stata una Primavera 2021 con valori notturni inferiori alle medie del periodo, con uno scarto medio a livello nazionale pari a -0.59°C; le regioni settentrionali hanno fatto registrare scarti negativi anche di 3°C, complice le frequenti gelate che hanno contraddistinto la prima parte di stagione. Primavera 2021 quindi decisamente fresca, ma è in arrivo un periodo di giugno con caldo in aumento.

