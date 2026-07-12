Meteo – Nuova intensa ondata di caldo, prossima settimana attese punte di oltre +40°C

Caldo in aumento sull’Italia, bollino rosso per 2 città

Estate che prosegue con caldo in nuovo deciso aumento sull’Italia, complice l’affermazione di un campo d’alta pressione alimentato da masse d’aria calde sospinte dal Nord Africa dall’azione di una ciclogenesi in azione a largo del Portogallo. Nella giornata odierna le temperature massime supereranno nuovamente la soglia dei +35°C ( consulta l’allerta caldo) specie sui settori tirrenici, nord Puglia ed Isole Maggiori con afa in diffuso aumento.

Temperature in ulteriore aumento ad inizio settimana, attesi valori oltre i +35°C

Correnti calde nord africane che si intensificheranno ad inizio settimana. Atteso un ulteriore aumento delle temperature con valori massimi diffusamente attorno ai +35°C, ma con primi picchi di +40/+42°C sulla Sardegna nella giornata di martedì 14 luglio e di +37/+39°C sui settori interni tirrenici, nord della Puglia e Sicilia.

Apice del caldo da metà settimana, punte di +44/+45°C in Sardegna

Apice della nuova ondata di caldo atteso nella seconda parte della prossima settimana. Isoterme che sulla Sardegna meridionale raggiungeranno i +29/+30°C alla quota di 850 hPa e prossimi ai +25°C sui settori tirrenici. Valori massimi che sull’Isola potranno superare i +40°C con punte a ridosso dei +45°C sui settori interni. Punte di +40°C anche su Sicilia, nord Puglia e zone interne tirreniche. Tali valori risulteranno anomali e ben oltre le medie del periodo, anche di 10/12°C sulla Sardegna. Caldo intenso che secondo i modelli potrebbe durare a lungo e non è escluso che si prolunghi almeno sino al 20 luglio, specie al centro-sud ed Isole.

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