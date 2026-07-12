Meteo Roma – Anticiclone con caldo intenso e sole prevalente, le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio alimentato da masse d’aria calde in risalita dal nord Africa. Atteso tempo mediamente stabile con caldo in nuovo aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata con cieli sereni su tutto il Lazio e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che si manterrà sostanzialmente invariata anche nel corso del pomeriggio ed ore serali, quando sulla capitale sono attese ampie schiarite. Stellato nottetempo.. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +22/+24°C di minima ed i +34/+36°C di massima.

Meteo Roma domani

Alta pressione in ulteriore consolidamento. Attesa una mattinata di lunedì con cieli sereni su tutto il Lazio e sulla città di Roma. Stabilità con sole prevalente anche nel corso del pomeriggio, cieli sereni anche durante le ore serali. Stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +23/+25°C della notte ed i +35/+36°C del primo pomeriggio.

Estate no stop con caldo intenso

Anticiclone che tenderà a perdurare sull’Italia con stabilità ed intensa ondata di caldo. Situazione meteo invariata per tutta la settimana con bel tempo su Roma, ma con qualche possibile disturbo da metà pomeriggio per lo sviluppo di acquazzoni e temporali sui settori appenninici. Caldo intenso con massime che nella seconda parte della settimana sfioreranno i +40°C sui settori interni.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma estivo con sole prevalente e caldo intenso anche nel corso della prossima settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!