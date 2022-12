Meteo – Nuova perturbazione in arrivo con rinnovato maltempo in Italia: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Qualche rovescio raggiungerà la Sardegna meridionale

L’avanzamento di una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale, nonché dalle Isole Baleari, sta portando un peggioramento graduale delle condizioni meteo sulla Sardegna meridionale, dove nelle prossime ore sarebbero attesi i primi rovesci mediamente deboli o moderati. Tale peggioramento, che comunque interesserà esclusivamente queste aree e, al più, per oggi, la Sicilia occidentale, si inserisce in un contesto climatico notevolmente più freddo soprattutto al centro-sud rispetto alle precedenti 24 ore.

Domani il maltempo raggiunge più regioni dello stivale

L’ulteriore avvicinamento della suddetta perturbazione porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola soprattutto nella prima parte di domani lunedì 12 dicembre, con rovesci mediamente deboli o moderati che potranno coinvolgere la Sicilia e la Calabria e, in un secondo momento, anche le aree più meridionali della Puglia. Tendenza comunque ad un nuovo miglioramento in serata grazie all’allontanamento della perturbazione stessa, con condizioni meteo che si manterranno pertanto relativamente stabili e asciutte altrove.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna Siclia, Calabria e Puglia meridionale e Liguria con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulle due isole maggiori ed al Sud peninsulare. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile diminuzione le minime sul Nord-Est ed al Centro-Sud peninsulare. Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali sulla Sicilia; tendenti a forti occidentali sulla Sardegna; localmente forti settentrionali sulla Liguria. Mari: localmente molto mossi i bacini occidentali e meridionali.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 12 dicembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

