Meteo – Verso un miglioramento nelle prossime ore, ma avanzano nuovi rovesci: ecco dove

Maltempo residuale fino a questa mattina

Lo spostamento di una perturbazione di origine polare marittima, con componente artica, verso il settore balcanico, ha portato maltempo residuo fino al mattino in alcune aree del Paese (scopri quali) con neve anche a bassa quota al nordest e sull’Appennino Tosco-Emiliano, con un miglioramento che sta interessando in queste ore lo stivale grazie ad un debole e temporaneo aumento di pressione sul Mediterraneo centrale.

Temperature in calo in tutta Italia

Le correnti sciroccali che fino alla giornata di ieri hanno interessato le regioni centro-meridionali hanno lasciato spazio alla ventilazione settentrionale. Tale evoluzione ha ovviamente causato un calo generale delle temperature, più sensibile pertanto al centro-sud, dove le condizioni meteo appaiono momentaneamente in miglioramento (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO). L’evoluzione prospettata nelle prossime ore potrebbe tuttavia sortire tutt’altri risvolti, come accennato in precedenza e come vedremo nel presente editoriale.

Prossime ore all’insegna di un nuovo peggioramento in alcune aree del Paese

Nelle prossime ore una depressione di origine atlantica in formazione sulle Isole Baleari si sposterà verso oriente, in direzione cioè della nostra Penisola, causando un peggioramento delle condizioni meteo in alcune aree dello stivale, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo. Il tutto in un contesto climatico che si manterrà decisamente più fresco rispetto a quanto percepito nelle precedenti 24 ore.

CONTINUA A LEGGERE.

Qualche rovescio interesserà la Sardegna meridionale, domani coinvolte anche Sicilia e Calabria

Qualche rovescio potrebbe pertanto tornare ad interessare nelle prossime ore la Sardegna meridionale, con fenomeni mediamente deboli o al più moderati. L’instabilità potrebbe raggiungere persino la Sicilia occidentale entro il termine della serata, con piogge che finiranno per interessare in ogni caso l’intera regione tra la notte e il mattino di domani lunedì 12 dicembre. Fenomeni che nel pomeriggio raggiungeranno anche la Calabria con le condizioni meteo che torneranno generalmente stabili e asciutte, salvo qualche possibile, isolata e persistente eccezione, entro la serata.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.