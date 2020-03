METEO – Nuove PIOGGE in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Oggi maltempo al centro-sud, meglio al nord e regioni centrali tirreniche

Nella giornata odierna il maltempo ha interessato le regioni centro-meridionali del Paese, con un maggior interessamento da parte del basso versante tirrenico, come emergeva anche dal quadro previsionale di ieri. In questo contesto, le regioni centrali tirreniche hanno vissuto invece condizioni meteo maggiormente stabili e con esse anche le regioni settentrionali, con cieli in prevalenza soleggiati: nonostante ciò le temperature si sono aggirate attorno alla media del periodo grazie all’affluenza di correnti nordatlantiche ad alta quota.

Giornata fotocopia rispetto a quella odierna per domani, ma fenomeni più occasionali

Per quanto riguarda invece la giornata di domani domenica 8 marzo, in concomitanza dunque della festa della donna, dal quadro previsionale emerge una situazione meteorologica molto simile a quella odierna, con instabilità rilegata al sud Italia e versante centrale adriatico. I fenomeni saranno però più occasionali e comunque di debole o moderata intensità, in grado di apportare al suolo un accumulo generalmente debole.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo ora il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Calabria centro-meridionale e Sicilia settentrionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione al Nord e sulla Sicilia. Venti: localmente forti: nord-occidentali su Sardegna, nord-orientali su medio Adriatico, Umbria, Toscana meridionale, alto Lazio e Puglia settentrionale; tutti in attenuazione dal pomeriggio/sera. Mari: agitati il Mare ed il Canale di Sardegna; molto mossi i settori occidentali del Tirreno, lo Stretto di Sicilia e localmente l’Adriatico. Tutti in attenuazione serale ad eccezione dello Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.