Meteo – Nuovo assalto perturbato con piogge e temporali, i dettagli

Cede l’alta pressione, nuova fase di maltempo

Promontorio anticiclonico che nelle scorse ore ha subito un indebolimento con primi deboli fenomeni su Sardegna e settori tirrenici nel corso della notte. Saccatura in azione sul vicino Atlantico riuscirà a pilotare nuove correnti umide verso l’Italia con maltempo che si farà nuovamente strada tra la giornata odierna ed inizio settimana, specie sulle regioni centro-settentrionali.

Domenica nuovo peggioramento, specie al centro-nord Italia

Meteo in nuovo peggioramento sull’Italia. Attesa una giornata di domenica al via con molte nubi su tutta l’Italia con precipitazioni al Nordovest, Toscana, Marche ed Emilia-Romagna. Maggiori schiarite attese tra Sicilia, Calabria e Basilicata. Nel corso del pomeriggio attese precipitazioni irregolari al nord, Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Tendenza al graduale miglioramento dalla sera, salvo residui fenomeni su Alpi, Prealpi, Triveneto e Liguria.

Allerta meteo gialla: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Domenica 10 maggio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Alto

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

Lunedì maltempo su parte del nord ed alta Toscana

Avvio di settimana che vedrà condizioni di maltempo insistere su Alpi, Prealpi, Liguria di levante, Triveneto ed alta Toscana. Su tali settori attesi fenomeni insistenti e diffusi con possibili temporali tra levante ligure ed alta Toscana, nonchè sul Friuli-Venezia Giulia. Più asciutto sul resto del Paese, seppur con nubi in transito.

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