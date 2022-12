Meteo – Nuovo attacco di maltempo in arrivo in Italia con possibili nubifragi: scatta l’allerta della Protezione Civile

Temporaneo miglioramento, nuovo peggioramento alle porte nella seconda parte di serata

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano in queste ore un evidente miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, dopo che il maltempo ha investito lo stivale soprattutto nella prima parte di oggi, riportando la neve finanche in pianura al settentrione. Tuttavia, il miglioramento sarà breve in quanto nella seconda parte della serata odierna un nuovo peggioramento interesserà la Sardegna, specie i settori occidentali, con l’avanzamento di nuovi rovesci dovuti alla formazione di un minimo di bassa pressione di 997hPa sul Mediterraneo occidentale, alimentato da correnti polari.

Nuova ondata di maltempo alle porte del Paese

Il peggioramento nella seconda parte della serata odierna anticiperà condizioni di maltempo ben più esteso che nella giornata di domani mercoledì 14 dicembre interesseranno principalmente le regioni centro-meridionali, con possibili locali nubifragi soprattutto lungo il versante tirrenico tra Campania e Calabria. Un richiamo di correnti miti porterà la neve a quote stellari e finanche i 2.700/3.000 metri sull’Appennino centro-meridionale, mentre al nord il clima continuerà ad apparire pienamente invernale.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria tirrenica centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati fino a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto della Campania, Sardegna settentrionale, ressto di Basilicata occidentale e Calabria settentrionale ionica, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; sparse, anche a caratare di rovescio o temporale, sui settori meridionali di Toscana, Umbria e Marche, su Lazio settentrionale, orientale e meridionale, su settore occidentale della Sardegna centrale, sui settori occidentali di Abruzzo e Molise, sulle restanti zone del Sud peninsulare e sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna, Toscana centrale e restanti zone del Centro, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale rialzo, anche sensibile nei valori minimi sulle Alpi ed al Centro-Sud. Venti: da forti a burrasca: dai quadranti occidentali o meridionali su Sardegna e Sicilia, in estensione dal pomeriggio alle regioni del Sud peninsulare; da Nord su Liguria e settori costieri della Toscana. In attenuazione a partire dai settori occidentali. Mari: agitati il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale; molto mossi i restanti bacini occidentali, meridionali e l’Adriatico meridionale.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 14 dicembre 2022:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Medio Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Basilicata: Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Gallura, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa.

