METEO – Nuovo BREAK di stampo AUTUNNALE in ITALIA, con ACQUAZZONI e TEMPORALI. Il focus

Situazione meteorologica attuale

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Italia alle prese con un nuovo peggioramento meteo che apporterà condizioni di maltempo diffuso nelle prossime ore. Un promontorio d’alta pressione inizierà ad abbassarsi a fronte di una profonda depressione ad ovest della Gran Bretagna che innescherà correnti umide e perturbate sull’Italia. Qualche temporale sta già imperversando sulle regioni del nord-ovest e nelle ore pomeridiane odierne avremo i primi fenomeni intensi relegati al nord Italia. Vediamo dunque le previsioni meteo dettagliate.

Previsioni meteo per oggi 7 settembre

Queste le previsioni meteo per oggi 6 settembre: AL NORD: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi al settentrione, con piogge sparse al Nord-Ovest. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Prealpi con sconfinamenti verso la Pianura Padana. In serata e in nottata instabilità in aumento con piogge e temporali su tutte le regioni, più asciutto in Emilia Romagna. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori tirrenici. Al pomeriggio isolate piogge nelle zone interne, soleggiato altrove. In serata nuvolosità in aumento ma con tempo asciutto, piogge in arrivo sulla Toscana nella notte. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino innocui addensamenti tra Campania, Basilicata e Calabria, sole prevalente altrove. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati, maggiore nuvolosità in Sardegna e isolate piogge nelle zone interne della Sicilia. Stabile in serata con cieli sereni o poco nuvolosi, piogge in arrivo nella notte sulle coste campane. Il maltempo troverà massima manifestazione nella giornata di domani, con fenomeni anche a carattere temporalesco sulle regioni del centro.

Focus maltempo tra oggi e domani

Tendenza meteo – Come già accennato nella giornata di domani il maltempo prenderà possesso dell’Italia con annesso e progressivo calo termico sulle regioni del centro-nord: domani avremo temporali intensi sulla Lombardia, sulle regioni del Triveneto e sui settori Tirrenici centrali, mentre al sud avremo tanto sole nel corso delle ore diurne. Piogge sparse al pomeriggio ancora su Umbria, Marche, Romagna, con ancora acquazzoni e temporali su Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Dopo una breve pausa in serata, i fenomeni potranno manifestarsi nuovamente al nord Italia sulle regioni del nord, grazie all’insistente azione del flusso umido. Una prima decade di settembre dunque che alterna fasi più miti a fasi piovose, ma cosa potrebbe accadere nel fine settimana? Andiamo a scoprirlo di seguito.

Weekend incerto, con ancora correnti umide

Meteo weekend – L’inizio del secondo fine settimana di settembre vedrà una vasta circolazione depressionaria muoversi sull’Europa centrale. Questa muoverà ancora correnti umide occidentali sull’Italia che porteranno condizioni meteo localmente instabili specie al Centro-Nord. Sul fronte delle temperature avremo invece un calo termico che raggiungerà anche il Sud Italia portando clima più gradevole con valori in linea con le medie su tutta la Penisola. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

