Meteo – Nuovo (e ultimo?) squillo dell’Inverno in arrivo, con goccia fredda artica in ingresso: i dettagli

Maltempo in atto in Italia

Si conferma anche in questa prima parte di settimana il momento di difficoltà da parte dell’Anticiclone, con le correnti di maltempo che ne approfittano e provocano piogge e temporali anche nella giornata odierna in Italia e che vanno concentrandosi principalmente (ma non solo) sulle regioni meridionali, per molte delle quali la Protezione Civile aveva infatti diffuso un’allerta. Le temperature, in questo contesto, subiscono una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Piogge e temporali in arrivo anche nelle prossime ore

Le condizioni meteo continueranno a rimanere perturbate anche nelle prossime ore a causa di un vortice depressionario presente nel Mediterraneo meridionale e che sta peraltro attirando correnti più fredde da est. Pertanto, il maltempo sarà accompagnato da un calo delle temperature che causerà, giocoforza, anche un abbassamento della quota neve in tutte le aree coinvolte dall’instabilità.

Goccia fredda di origine artica in arrivo nel Mediterraneo

Il suddetto vortice depressionario sta fungendo da calamita per una goccia fredda di origine artico continentale che, attraverso moto retrogrado, sta raggiungendo la nostra Penisola e il Mediterraneo centrale. A partire dalla giornata di domani mercoledì 18 marzo, pertanto, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, si aprirà una nuova e forse ultima parentesi invernale.

Calo generale delle temperature e neve a quote relativamente basse, specie sul versante adriatico

Tale scenario assicura un peggioramento delle condizioni meteo nei prossimi giorni soprattutto lungo il versante adriatico e sulle regioni meridionali, con aria via via più fredda in ingresso e temperature in calo generale su valori ovunque inferiori alla media di riferimento. Sono infatti attese nevicate a quote relativamente basse e fin, localmente, sui 600/800 metri in particolare sull’Abruzzo e a quote generalmente più alte al sud. Un miglioramento avanzerà sull’Italia per venerdì 20 marzo, con maggiore stabilità e relativo bel tempo, ma temperature ancora piuttosto basse, specie se relazionate al periodo.

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