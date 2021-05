METEO – Nuovo IMPULSO di MALTEMPO in arrivo in ITALIA: la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA, ecco dove

In serata isolata o al più sparsa instabilità sulle regioni settentrionali

L’ondata di maltempo che sta interessando tutt’ora la nostra Penisola e culminata nella giornata di ieri quando dei nubifragi hanno investito il Piemonte provocando l’esondazione di un canale con relativi disagi e qualche danno, porterà i suoi effetti anche in serata: rovesci isolati o al più sparsi interesseranno infatti ancora una volta specifici settori del settentrione, in particolare quelli compresi tra la Lombardia orienta, il basso Veneto e il Trentino. Clima più fresco in queste aree, con picchi di temperatura comunque non eccessivamente bassi.

Domani giornata di maltempo per l’Italia peninsulare

Lo scorrimento di un flusso nordatlantico interesserà lo stivale anche nella giornata di domani giovedì 13 maggio, provocando condizioni di maltempo isolato o sparso nei settori interni di praticamente tutte le regioni peninsulari. Le piogge e i possibili temporali si paleseranno ovviamente con tempistiche diverse. Tempo relativamente più stabile e asciutto sulle Isole Maggiori, dove il clima sarà inevitabilmente più mite. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto e Lombardia orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sul Friuli Venezia Giulia; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, sui settori appenninici toscani, su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise occidentali, Puglia settentrionale, Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Toscana settentrionale e settori interni del Lazio. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni di rilievo. Venti: localmente forti occidentali su tutte le regioni centro-meridionali e sull’Appennino romagnolo, con locali rinforzi di burrasca su Sardegna centro-settentrionale, coste di Toscana e Lazio e sulle aree appenniniche. Mari: localmente agitato il Mar Ligure, molto mossi i restanti bacini occidentali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

