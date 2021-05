METEO – Forte MALTEMPO e NUBIFRAGI in Piemonte: ESONDA la Roggia nel Canavese, DANNI e DISAGI

Giornata caratterizzata dal maltempo

La giornata odierna è caratterizzata dal maltempo sulla nostra Penisola e in particolare sulle regioni centro-settentrionali e in Campania, grazie all’affondo di una saccatura di origine nordatlantica nel cuore del Mediterraneo. La perturbazione, alimentata da correnti più fresche provenienti da latitudini più settentrionali, ha causato anche un generale calo delle temperature più sensibile al centro-nord e nelle aree interessate dall’instabilità. Nelle prossime ore, al netto di un progressivo miglioramento al centro, qualche pioggia continuerà a colpire specifici settori settentrionali.

Prossimi giorni in compagnia del maltempo

Al netto di quanto detto fino a questo momento, le condizioni meteo potrebbero non subire particolari variazioni nei prossimi giorni, con un flusso atlantico sempre piuttosto basso e pronunciato verso il comparto mediterraneo e con frequenti nuovi impulsi atlantici. Tutto ciò si tradurrà da domani mercoledì 12 e fino ad almeno venerdì 14 maggio, in condizioni di maltempo sparso o diffuso al centro-nord e sul basso versante tirrenico (specie tra Calabria e Campania).

Nubifragi investono quest’oggi soprattutto il Piemonte

Non si arresta l’ondata di maltempo nella giornata odierna, nemmeno dopo i nubifragi mattutini che hanno recato diversi problemi soprattutto in Piemonte. E’ nel vercellese che fino a questo pomeriggio si è registrata la situazione più critica e dove si sono segnalate frane e allagamenti. Tuttavia, nel pomeriggio l’instabilità si è accanita soprattutto nel Canavese, con piogge a tratti a carattere di nubifragio, che hanno causato l’esondazione del Roggia non senza conseguenze, come vedremo nel prossimo paragrafo.

