METEO – Nuovo IMPULSO di MALTEMPO in arrivo nel primo WEEKEND di OTTOBRE con forti TEMPORALI, poi subito miglioramento: i dettagli

Piogge e temporali in Italia

Dopo un pomeriggio in cui qualche nucleo di maltempo ha interessato i settori centrali della nostra Penisola, provocando persino qualche allagamento e disagio, in serata le condizioni meteo stanno peggiorando sul basso versante tirrenico, ma non su tutto. Piogge e possibili temporali potrebbero infatti colpire (e stanno già colpendo in alcuni casi) in maniera localizzata o al più sparsa la Campania e il cosentino. Tempo che invece appare e apparirà relativamente più stabile altrove e con clima sempre autunnale.

Prossimi giorni instabili

Nel corso dei prossimi giorni un flusso di correnti umide all’interno del Mediterraneo centrale rimarrà attivo dai quadranti sudoccidentali e determinerà frequente maltempo in particolar modo sui settori più occidentali, ma non solo (scopri di più). Questo a causa della presenza di un’area di bassa pressione presente sul Mare del Nord, che nella giornata di venerdì 30 settembre determinerà un nuovo impulso di maltempo verso la nostra Penisola, come vedremo nel presente editoriale.

Prima parte del weekend perturbata, poi miglioramento

Una saccatura depressionaria di natura atlantica tornerà ad affondare sul Mediterraneo centro-occidentale tra la giornata di venerdì 30 settembre e quella di sabato 1° ottobre, determinando un rinvigorimento dell’instabilità, che comunque già caratterizzerà i prossimi giorni sullo stivale. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, piogge e temporali anche intensi e a carattere di nubifragio potrebbero interessare tra venerdì e sabato buona parte del centro-sud. Qualche rovescio potrebbe contestualmente interessare il nord in maniera localizzata o sparsa e con fenomeni non così intensi. Nella seconda parte del weekend peraltro le condizioni meteo tenderanno ad un rapido miglioramento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Domenica generale stabilità sull’Italia con clima autunnale

Le condizioni meteo nella giornata di domenica 2 ottobre potrebbero volgere in un deciso miglioramento a causa dell’allontanamento della saccatura suddetta e del contemporaneo recupero dell’Anticiclone. A quel punto lo stivale si troverà esattamente sul bordo orientale (nonché discendente) dell’Alta pressione, assistendo a condizioni di generale stabilità, ma con clima pienamente autunnale a causa dell’ingresso di correnti più fresche provenienti dal settore balcanico.

