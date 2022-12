Meteo – Nuovo impulso di maltempo polare, con il Weekend contrassegnato da piogge, temporali e neve a bassa quota

Maltempo in spostamento verso il settore balcanico

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola stanno apparendo in questa seconda parte di giornata nettamente più stabili, dopo le piogge e i rovesci residuali che hanno colpito alcune aree dello stivale fino al mattino. Tale miglioramento è dovuto all’allontanamento della perturbazione verso il settore balcanico, che ha favorito di conseguenza un aumento di pressione sul Mediterraneo centrale. Le temperature, in questo contesto, si attestano intorno alla media del periodo o lievemente al di sotto.

Prossime ore ancora stabili

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola non subiranno variazioni significative, risultando pertanto ancora generalmente stabili e asciutte e accompagnate da cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, in virtù del suddetto aumento di pressione. Ancora una volta, le temperature continueranno ad attestarsi su valori in linea con la media del periodo o leggermente inferiori ad essa.

Domani nuovo passaggio perturbato, in atteso di un Weekend di maltempo

Un nuovo passaggio perturbato dovuto ad un impulso instabile nel Mediterraneo centrale riporterà il maltempo sulla nostra Penisola nella giornata di domani venerdì 2 dicembre. Piogge e rovesci coinvolgeranno principalmente il medio Tirreno, con fenomeni mediamente moderati stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, non mancando di interessare anche la Campania. In serata, possibile qualche rovescio sulle aree joniche della Sicilia e l’abbassamento della quota neve sull’Appennino abruzzese fin sui 1.450/1.550 metri. Cosa attenderci nel Weekend?

Maltempo nel Weekend da nord a sud, specie sabato; neve a bassa quota in Piemonte

Il fronte di maltempo risalirà verso nord nelle prime ore della giornata di sabato 3 dicembre, raggiungendo anche il settentrione dove sono attesi rovesci e neve fino a quote basse sul basso Piemonte e in Trentino Alto Adige e più precisamente, rispettivamente intorno ai 400/500 e ai 500/700 metri. Altrove, l’aria polare in ingresso favorirà comunque un abbassamento delle temperature, riportando la neve sull’Appennino e sull’arco alpino. Instabilità che abbraccerà comunque tutta Italia soprattutto nella giornata di sabato, con una prima tendenza a migliorare in quella di domenica, in un contesto che rimarrà comunque perturbato.

