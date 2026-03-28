Meteo – Residuo maltempo al sud, allerta della Protezione Civile su alcune regioni

Oggi residuo maltempo al sud, stabile al nord e settori tirrenici
Flusso freddo nord-orientale insiste sull’Italia, seppur in graduale attenuazione. Giornata di sabato che inizierà con una mattinata stabile e soleggiata al nord, medio Tirreno e Sardegna. Circolazione fredda settentrionale pilota ancora nubi al sud e medio Adriatico con deboli fenomeni su Puglia, Basilicata, Appennino e nord Sicilia con nevicate dai 900-1000 metri. Nel corso del pomeriggio insiste la stabilità al nord, Sardegna e medio Tirreno; nubi di passaggio al sud e Sicilia con residui deboli fenomeni su Puglia, Molise, Basilicata e settori tirrenici di Calabria e nord Sicilia. Generale miglioramento serale con fenomeni in attenuazione.
Ecco il bollettino della Protezione Civile
Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, sabato 28 marzo 2026 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):
Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Abruzzo, Molise, Puglia centro-meridionale, Calabria meridionale e Sicilia nord-orientale. Nevicate: residue, nelle prime ore della giornata, al di sopra dei 800-1000 m su settori appenninici di Abruzzo e Molise, con apporti al suolo generalmente deboli.
Temperature: massime in sensibile aumento sulle regioni centrali e sui settori alpini.
Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, sui settori adriatici ed appenninici centrali e su Lazio e bassa Toscana, in attenuazione a partire dalle regioni centrali.
Mari: molto mossi tutti i bacini centro-meridionali, localmente agitati il Mare e Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno occidentale e l’Adriatico centro-meridionale.
Allerta meteo gialla: ecco dove
Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Sabato 28 marzo 2026:
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:
Calabria: Versante Tirrenico Meridionale
Marche: Marc-2, Marc-6, Marc-4
Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro
Calabria: Versante Tirrenico Meridionale
Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea
Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica
Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro
Calabria: Versante Tirrenico Meridionale
Marche: Marc-5, Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-4, Marc-3
Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea
Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica
Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.