Meteo – Residuo maltempo al sud, allerta della Protezione Civile su alcune regioni

Oggi residuo maltempo al sud, stabile al nord e settori tirrenici

Flusso freddo nord-orientale insiste sull’Italia, seppur in graduale attenuazione. Giornata di sabato che inizierà con una mattinata stabile e soleggiata al nord, medio Tirreno e Sardegna. Circolazione fredda settentrionale pilota ancora nubi al sud e medio Adriatico con deboli fenomeni su Puglia, Basilicata, Appennino e nord Sicilia con nevicate dai 900-1000 metri. Nel corso del pomeriggio insiste la stabilità al nord, Sardegna e medio Tirreno; nubi di passaggio al sud e Sicilia con residui deboli fenomeni su Puglia, Molise, Basilicata e settori tirrenici di Calabria e nord Sicilia. Generale miglioramento serale con fenomeni in attenuazione.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, sabato 28 marzo 2026 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Abruzzo, Molise, Puglia centro-meridionale, Calabria meridionale e Sicilia nord-orientale. Nevicate: residue, nelle prime ore della giornata, al di sopra dei 800-1000 m su settori appenninici di Abruzzo e Molise, con apporti al suolo generalmente deboli.

Temperature: massime in sensibile aumento sulle regioni centrali e sui settori alpini.

Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, sui settori adriatici ed appenninici centrali e su Lazio e bassa Toscana, in attenuazione a partire dalle regioni centrali.

Mari: molto mossi tutti i bacini centro-meridionali, localmente agitati il Mare e Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno occidentale e l’Adriatico centro-meridionale.

Allerta meteo gialla: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Sabato 28 marzo 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Marche: Marc-2, Marc-6, Marc-4

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Marche: Marc-5, Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

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