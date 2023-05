Meteo – Nuovo peggioramento alle porte del Paese, con piogge e temporali: ecco l’allerta della Protezione Civile

Qualche nota di maltempo caratterizzerà ancora la serata

Dopo un pomeriggio alle prese con lo sviluppo di isolati rovesci o temporali che hanno interessato in particolare l’arco alpino e prealpino a causa di un flusso di correnti più umide e instabili appena oltralpe, le condizioni meteo si manterranno mediamente perturbate proprio su questi settori, risultando relativamente migliori altrove, accompagnate peraltro da cieli sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, inoltre, non subiscono variazioni rilevanti rispetto alle precedenti 24 ore.

Piogge e temporali in arrivo per domani

Nella giornata di domani domenica 7 maggio si assisterà ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, dovuto essenzialmente all’avvicinamento di una goccia fredda che porterà maltempo anche ad inizio settimana. Piogge e temporali colpiranno in maniera isolata o sparsa il nord Italia, con qualche nota di maltempo attesa nella seconda parte di serata anche sulla Sardegna centro-settentrionale. Le temperature, in questo contesto, si manterranno stazionarie o appariranno in diminuzione in particolare proprio al settentrione.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte occidentale e settentrionale, Lombardia e settori alpini del Triveneto, con quantitativi cumulati moderati, specie sui settori pianeggianti e pedemontani di Piemonte settentrionale e Lombardia nord-occidentale; da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte sud-orientale, settori pianeggianti di Emilia-Romagna occidentale, Veneto settentrionale e Friuli Venezia Giulia, su aree interne e montuose di Abruzzo e Sardegna orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione su Piemonte e Lombardia. Venti: localmente forti sud-orientali sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia occidentale. Mari: localmente molto mosso il Canale di Sardegna.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 7 maggio 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni