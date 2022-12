Meteo – Nuovo peggioramento in arrivo sull’Italia, migliora dal weekend grazie alla rimonta dell’alta pressione

Forte maltempo nelle prossime sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come anticipato nei giorni scorsi, ecco che una saccatura atlantica va a transitare sul Mediterraneo avvicinandosi lentamente alla Penisola Italiana. Correnti umide e instabili vanno cosi ad interessare le regioni centro-settentrionali portando un peggioramento delle condizioni meteo a partire da metà giornata, con piogge intense e diffuse e temporali sparsi. Tra Liguria di Levante, Toscana, Umbria e Alto Lazio saranno possibili anche fenomeni a carattere di nubifragio. Tra la sera e la notte ecco anche la neve fino a quote molto basse o di pianura al Nord-Ovest ed in particolare tra Piemonte, Liguria e Lombardia sud-occidentale.

Nella giornata di domani la saccatura depressionaria sarà oramai arrivata a ridosso dell’Italia portando condizioni meteo ancora instabili. Piogge e temporali andranno ad interessare soprattutto le regioni centrali, il Nord-Est e la Sardegna, con qualche fenomeno in arrivo anche sulla Campania. Isolate nevicate lungo l’arco alpino ma comunque a quote medie a causa dell’aumento termico dovuto alla risalita di aria più mite, che sulle regioni centro-meridionali porterà anomalie termiche positive anche di 6-8 gradi..

Nel corso del weekend, la saccatura depressionaria tenderà ad allontanarsi verso levante e da sud-ovest inizierà a rimontare un promontorio anticiclonico su Penisola Iberica e Mediterraneo centro-occidentale. Questo porterà un graduale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, con delle correnti umide ancora nella giornata di sabato che porteranno della nuvolosità specie sulle regioni centrali, con ancora qualche pioggia soprattutto sui settori adriatici. Più asciutta invece la giornata di domenica con anche delle ampie schiarite soprattutto al Centro-Nord, mentre al Sud potremo avere qualche fenomeno isolato. Dopo il rialzo termico di questi giorni a causa del richiamo di aria mide dai quadranti meridionali, nel corso del weekend le temperature si riporteranno in linea con le medie del periodo grazie ad aria più fresca in arrivo da nord-ovest.

Tendenza meteo che vede per la prima parte della prossima settimana un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale. Stando alle ultime uscite del modello GFS questo potrebbe comunque parzialmente cedere poco prima di Natale con l’ingresso di correnti appena più fresche dai quadranti settentrionali. Quello che emerge in vista del Natale è comunque un quadro sinottico caratterizzato da una certa zonalità e dunque non si esclude che le feste possano iniziare con tempo asciutto seguito poi dall’arrivo di un’altra perturbazione atlantica.

