Meteo – Perturbazione in arrivo con nevicate a bassissima quota al nord Italia. Tutti i dettagli

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! In arrivo una nuova perturbazione che quest’oggi porterà piogge, temporali e anche neve a bassa quota: osservando l’ultima immagine sinottica si evidenzia la presenza di un vortice di bassa pressione a sud della Francia con un minimo di 995 hPa. Questo richiama aria di stampo atlantico sull’Italia, con neve che al nord Italia cadrà a quote molto basse come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve fino a bassissima quota, ecco dove

All’avvicinarsi della perturbazione avremo fenomeni temporaleschi sulle coste di Liguria, Toscana e Lazio: particolare attenzione come già detto per il nord Italia dove i fiocchi potranno spingersi fino a bassissima quota: attese copiose nevicate su Cuneo, Torino, Asti, Vercelli, Verbania e Novara. Fiocchi anche su Alessandria e sull’Appennino al confine con la Liguria; in Lombardia avremo neve mista sul Pavese e sul Lodigiano; neve anche sui quartieri occidentali di Milano con possibile accumulo, mentre sul centro avremo fenomeni coreografici o acqua mista a neve; fiocchi anche sul Bresciano e Bergamasco dalla sera. Neve anche su Piacenza, Parma e Reggio Emilia ma solo nel corso delle ore serali. Accumuli che potrebbero variare dai 15-30 centimetri delle Alpi Piemontesi, 5-10 centimetri sui settori Prealpini e sul resto del Piemonte; accumuli più esigui altrove.

Piogge e temporali tra oggi e domani, ecco le zone colpite

Come già anticipato il peggioramento interesserà con temporali e anche locali nubifragi che potrebbero colpire Liguria, specie orientale, Toscana, Friuli Venezia-Giulia, Umbria e Lazio. Nella giornata di domani, Venerdì 16 Dicembre maltempo che insisterà su Sardegna e regioni del Centro per poi raggiungere entro Sabato anche il Sud. Miglioramento meteo da Domenica con l’arrivo dell’alta pressione sul Mediterraneo.

Alta pressione in rimonta dal weekend

Verso il fine settimana è prevista la ripresa del flusso zonale, con i principali modelli ormai tutti allineati: da Sabato 17 Dicembre ecco farsi strada un promontorio altopressorio di matrice sub-tropicale che porterà stabilità diffusa ed il ritorno di nebbie e nubi basse su valli e pianure. Questa situazione potrebbe permanere anche per la settimana che precede le festività di Natale anche se è ancora da confermare questa ipotesi. Trattandosi di una tendenza seguite come sempre i nostri prossimi editoriali meteo.

