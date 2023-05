Meteo – Nuovo peggioramento in vista della prossima settimana sull’Italia? Ecco la tendenza

Fase di maltempo verso fine, torna il sole sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella prima parte di settimana il maltempo ha colpito anche duramente l’Italia, come ad esempio in Emilia Romagna dove si sono avuti allagamenti ed esondazioni di fiumi e torrenti. Ora la goccia fredda si allontana verso la Grecia e sul Mediterraneo centrale torna ad espandersi l’alta pressione. Questo mette fine, almeno per qualche giorno, alla fase instabile e sull’Italia torna il sole e il clima mite.

Sole prevalente domani e con temperature in aumento, salvo delle piogge pomeridiane

Nella giornata di domani avremo un promontorio anticiclonico ben disteso sul Mediterraneo centrale, con asse che dall’Algeria si estende fino all’Europa centro-orientale. Giornata dunque molto stabile sull’Italia, con cieli soleggiati da Nord a Sud, salvo delle piogge pomeridiane sui settori alpini. Anche le temperature tenderanno ad aumentare, con massime diffusamente sopra i 20°C e fino a sfiorare i 25°C al Nord-Ovest, medio versante tirrenico e sulle Isole Maggiori.

Primo weekend di maggio piuttosto stabile ma con primi disturbi

Primo weekend di maggio che prenderà il via con l’alta pressione ancora ben presente sul Mediterraneo centrale, mentre un piccolo cavetto d’onda va a raggiungere la Penisola Iberica. Giornata di sabato che vedrà quindi tempo stabile e cieli soleggiati su gran parte del Paese, salvo qualche acquazzone pomeridiano su Alpi e Appennini centro-settentrionale. Nella giornata di domenica il cavetto d’onda inizierà a portarsi sul Mediterraneo occidentale, spingendo correnti umide verso l’Italia centro-settentrionale. Questo porterà un aumento della nuvolosità su queste regioni, con delle piogge sulla Sardegna e acquazzoni e temporali sparsi lungo l’arco alpino e che andranno a sconfinare poi sulla Pianura Padana specie al Nord-Ovest. Cosa potrebbe attenderci allora nella prossima settimana? Vediamo la tendenza meteo di seguito.

Nuova fase di maltempo la prossima settimana?

Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS mostrano la saccatura depressionaria raggiungere il Mediterraneo centrale ad inizio della prossima settimana, con l’approfondimento di diversi minimi al suolo. Questo porterebbe maltempo diffuso sull’Italia con acquazzoni e temporali sparsi e sarebbe poi seguito dall’arrivo di altri impulsi instabili nel corso della settimana. Il modello europeo ECMWF vede per l’inizio della prossima settimana valori di pressione più elevati, con il transito della saccatura in quota che porterebbe instabilità soprattutto a carattere pomeridiano. Questo sarebbe però seguito da diversi affondi perturbati durante la settimana, che porterebbero maltempo anche intenso. La prossima settimana si prospetta quindi con maltempo che colpirebbe l’Italia a più riprese. La primavera tornerebbe quindi in pausa nella seconda settimana di maggio, che oltre a vedere il maltempo sperimenterebbe anche un nuovo calo delle temperature, le quali tornerebbero nuovamente sotto le medie del periodo. Ricordiamo che per ora si tratta solamente di una tendenza.

