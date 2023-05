Meteo – Maltempo con allagamenti ed ancora esondazioni: Emilia Romagna in ginocchio, ecco la situazione

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una perturbazione atlantica nella giornata di ieri ha dato adito ad intense piogge sui settori Adriatici ed in particolar modo sull’Emilia Romagna, dove le precipitazioni hanno raggiunto in poche ore quantitativi piuttosto significativi. Situazione sinottica in progressivo miglioramento su tutt’Italia, per l’espansione di un promontorio d’alta pressione di matrice azzorriana. Di seguito vediamo nel dettaglio le previsioni meteo.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 3 Maggio: Al Nord: Al mattino residui fenomeni sulla Romagna, asciutto altrove con ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con cieli per lo più soleggiati, locali addensamenti sulla Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sul Triveneto. Al Centro: Al mattino piogge sparse sulle regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora piogge tra Marche e Abruzzo, locali acquazzoni o temporali anche sul Lazio. In serata residui fenomeni in Abruzzo, asciutto altrove con ampie schiarite. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto su Campania e Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge anche sui settori interni della Campania e delle Isole Maggiori. In serata residui fenomeni lungo la dorsale appenninica con locali sconfinamenti, variabilità asciutta altrove.

Condizioni meteo attuali in Emilia Romagna: ecco la situazione

Situazione davvero preoccupante in Emilia Romagna, dove sta piovendo da quasi 30 ore in maniera incessante: dagli ultimi dati di ARPAE, si registrano ben 170 millimetri di pioggia a ridosso di Bologna. Un dato decisamente fuori scala, che rende impossibile il deflusso di acqua verso i corsi d’acqua. Vengono segnalata allagamenti nel capoluogo regionale per l’esondazione del torrente Ravone (affluente del fiume Reno). In piena il Santerno nella giornata di ieri, con disagi nei comuni di San Lazzaro di Savena e nella provincia di Imola. Allagamenti a sud di Faenza dove è fuoriuscito il torrente Marzeno; stesso discorso per il torrente Zena. Al momento le zone più a rischio risultano quelle tra le province di Bologna e Ravenna.

Allerta rossa per rischio idraulico ancora oggi

A causa delle pregresse condizioni meteorologiche, permane un’elevata criticità per rischio idraulico in Emilia Romagna: in particolar modo sulla pianura bolognese di Reno e sui suoi affluenti. Allerta arancione per rischio idrualico su Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

