METEO – Nuovo PEGGIORAMENTO sull’ITALIA con PIOGGE abbondanti al nord e NEVE sulle Alpi

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buongiorno e buon ponte del 25 aprile a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un campo altopressorio si mantiene sul nord Europa, con valori barici alti e livellati attorno ai 1030 hPa tra Islanda e Scandinavia. Nel contempo una vasta bassa pressione è centrata nel Golfo di Biscaglia e tenderà nelle prossime ore a traslare verso levante, con meteo in peggioramento anche su parte dell’Italia. A seguire le umide correnti occidentali manterranno una spiccata variabilità a tratti instabile sul nostro Paese, con successivo arrivo dell’alta pressione dalla seconda metà della settimana.

Maltempo verso il nord Italia

Previsioni meteo sabato 23 aprile. Una nuova perturbazione si sta avvicinando all’Italia, sospinta dalla depressione presente tra il Golfo di Biscaglia e la Francia. La giornata odierna vedrà infatti molte nubi in transito sulle regioni settentrionali con precipitazioni più frequenti su Liguria e settori a nord del Po dove i fenomeni potranno risultare anche abbondanti a ridosso dei settori alpini e prealpini con accumuli giornalieri localmente anche di 100 mm sui settori settentrionali del Piemonte. Temporali dal pomeriggio-sera ad iniziare da Liguria e Piemonte in trasferimento verso il Triveneto e l’Emilia. Neve abbondante sui settori alpini, specie occidentali, inizialmente a partire dai 1800-2000 metri, in graduale calo sin verso i 1400-1600 metri della sera con locali sconfinamenti più in basso sulle Alpi Lepontine.

Meteo in peggioramento dalla sera anche al centro

Weekend al via con meteo sostanzialmente stabile sulle regioni centro-meridionali, per un momentaneo aumento del campo barico. Tuttavia la perturbazione in arrivo sul nord Italia, raggiungerà nel corso della sera anche la Toscana, l’Umbria occidentale e l’alto Lazio con piogge e temporali. I fenomeni tenderanno a trasferirsi nel corso della notte al resto del Lazio e sull’Abruzzo, mentre si registrerà un miglioramento tra il nord dell’Umbria e la Toscana. Meteo stabile al sud ed Isole, salvo qualche piovasco in arrivo sulla Sardegna dalla sera. Ventilazione in rinforzo da sud-sudest con raffiche fino a 50-70 km/h sulle coste tirreniche. Festività della Liberazione con qualche disturbo, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.