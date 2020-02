METEO – Nuovo rinforzo dei VENTI in arrivo, RAFFICHE BURRASCOSE prossime ai 100km/h, ecco dove

Tempo in miglioramento nelle ultime ore sull’Italia

Il tempo è nuovamente in miglioramento nelle ultime ore sulla nostra Penisola, grazie al progressivo allontanamento della perturbazione che ha interessato fino a questa mattina l’Italia, con piogge residue sulla Puglia accompagnate da forti raffiche di vento. Ampie schiarite hanno coinvolto molte regioni italiane, in compagnia di condizioni meteo prevalentemente stabili sulla nostra Penisola nelle ore centrali della giornata. Tuttavia, come vedremo, un nuovo peggioramento del tempo è in procinto di raggiungere il Bel Paese.

Blando cavo atlantico in affondo sul Tirreno settentrionale

Come scritto nel corso del precedente paragrafo, un nuovo rapido peggioramento del tempo sta raggiungendo l’Italia e si manifesterà nel corso delle ore serali della giornata odierna. In particolare, un blando cavo atlantico in coda alla perturbazione che ha coinvolto la nostra Penisola fino a qualche ora fa, affonderà sul Tirreno settentrionale causando una ciclogenesi con maltempo anche localmente intenso sull’alta Toscana. Tutto ciò, come vedremo, sarà condito da un nuovo rinforzo dei venti.

Raffiche di vento burrascose in arrivo sull’alto settore tirrenico

La formazione di un minimo depressionario sul settore tirrenico settentrionale, provocherà oltre che al maltempo dunque anche un rinforzo dei venti. Le raffiche più intense si registreranno sulle cime appenniniche, dove raggiungeranno velocità anche oltre i 100km/h. Sulle valli e sulle pianure le raffiche in Toscana si appresteranno a raggiungere non più di 60/70km/h, mentre sulle zone costiere esposte localmente si potranno raggiungere anche gli 80km/h.