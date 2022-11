Meteo – Nuovo squillo autunnale per il Weekend, goccia fredda porta maltempo e calo termico con neve in montagna

Tempo tornato stabile in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono tornate ad apparire generalmente stabili e asciutte nella serata corrente, grazie allo spostamento di una goccia fredda verso il Mediterraneo occidentale che ha favorito un aumento del campo barico sull’Italia. Al miglioramento si associano anche schiarite più o meno ampie, con cieli che sullo stivale si presentano in prevalenza sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Domani qualche rovescio sulla punta meridionale della Sicilia

Nella giornata di domani venerdì 11 novembre si confermerà un aumento del campo barico sull’Italia, con qualche rovescio blando che potrebbe interessare solo la punta meridionale della Sicilia nella tarda mattinata. Sul resto del Paese e per il resto delle giornata le condizioni meteo si manterranno generalmente stabili e asciutte, con l’ondata di maltempo che ha coinvolto lo stivale fino a questa mattina ormai alle spalle.

Parentesi autunnale per il Weekend

Va ormai confermandosi nelle emissioni modellistiche dei principali centri di calcolo un nuovo peggioramento delle condizioni meteo nel prossimo Weekend, dovuto allo spostamento di un’altra goccia fredda che si avvicina dal settore balcanico e investirà direttamente la nostra Penisola. Ciò riporterà ovviamente condizioni di maltempo, soprattutto al sud e sul versante orientale del Paese, accompagnato da calo delle temperature e una parvenza di autunno, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Ritorno della neve sulle Alpi e sulle cime più elevate dell’Appennino centrale

Piogge e possibili temporali torneranno pertanto ad interessare l’Italia a partire dalla seconda parte della giornata di sabato 12 novembre e accompagnati da un calo delle temperature che, di conseguenza, porterà un calo della quota neve. Tornerà a nevicare infatti in montagna sulle Alpi e anche sulle cime più elevate dell’Appennino centrale. Mentre il calo termico sarà generale, le precipitazioni interesseranno in maniera sparsa il Paese, ma con il versante tirrenico che rimarrà maggiormente in ombra.

