Meteo – Nuovo stop dell’Autunno, atteso l’anticiclone per la prossima settimana

Residuo maltempo sull’Italia

L’intensa ondata di maltempo che ha interessata l’Italia ( nubifragi in Sicilia) volge ormai verso il termine. Nella giornata odierna è attesa infatti una residua instabilità tra Molise, Puglia, Calabria e nord Sicilia, mentre un aumento del campo barico da ovest favorisce tempo stabile con ampie schiarite al centro-nord, salvo locali quanto innocui residui addensamenti. Temperature attese vicine alle medie del periodo.

Debole impulso in transito ad inizio settimana, ma con scarsi fenomeni

Una lieve ansa depressionaria transiterà sui Balcani ad inizio settimana, lambendo anche l’Italia. Giornata di lunedì che farà registrare il passaggio di un debole sistema nuvoloso con molte nubi al mattino al centro-sud, Sardegna meridionale e Triveneto con qualche locali pioggia tra Romagna e nord Marche nonché nel sud Sardegna. Nel corso del pomeriggio attesi residui fenomeni sulla Romagna e Marche, qualche fenomeno è atteso anche tra Calabria e nord Sicilia. Ampie schiarite al Nordovest e Toscana. Nel corso della sera residui fenomeni tra Calabria e nordest Sicilia, tornano le schiarite al nord, medio Tirreno e Sardegna.

Da martedì alta pressione con nuovo stop all’Autunno

Alta pressione delle Azzorre che già nella giornata di lunedì si porterà sull’Europa occidentale, rinforzandosi ed estendendosi da martedì anche su parte di quella centrale e sul Mediterraneo centro-occidentale con valori pressori al suolo sino a 1030 hPa. Autunno che subirà uno stop con fase stabile attesa sull’Italia da martedì sino a venerdì. A seguire non è escluso un peggioramento su parte del Nordovest e Sardegna per la discesa di una goccia fredda dal nord Europa, ma da confermare, mentre potrebbe proseguire la stabilità sul resto del Paese.

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