METEO – Nuovo WEEKEND destinato al MALTEMPO, con PIOGGE e TEMPORALI anche intensi, ma anche NEVE ecco dove

Fase di interminabile maltempo

Ormai da settimane il nostro Paese è bersagliato in modo continuo dalle perturbazioni di matrice atlantica che si fanno strada dai quadranti nordoccidentali, grazie ad un flusso atlantico sempre presente e semistazionario sull’Europa centro-occidentale che nel corso di questi giorni ha sempre facilitato molto gli affondi sul Mediterraneo. Non a caso stiamo ormai al giorno 21 di novembre e molte località hanno registrato piogge in ognuno di questi giorni, con l’Alta pressione che non si è mai minimamente vista dalle nostre parti.

Domani nuova giornata instabile

Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì 22 novembre è attesa in Italia un’altra giornata prettamente instabile soprattutto per quel che riguarda le regioni tirreniche, a causa dell’ennesima incursione atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale. Piogge e acquazzoni saranno dunque possibili sulla Sardegna, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, sulla Campania e soprattutto sulle regioni nordoccidentali, dove nel corso della notte tra domani e dopodomani sono possibili fenomeni violenti.

Weekend fortemente perturbato

Il weekend risulterà fortemente perturbato su tutte le regioni italiane. Sebbene infatti l’instabilità prevista per la giornata di sabato 23 novembre sia relegata ai soli settori nordoccidentali italiani (in successiva estensione entro serata sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e quelle nordorientali), per la giornata di domenica 24 è invece previsto lo spostamento della perturbazione verso il Tirreno meridionale, con l’instabilità che coinvolgerà anche le regioni meridionali e quelle adriatiche.