METEO – Oggi residui TEMPORALI, ma con tendenza al MIGLIORAMENTO

Meteo in miglioramento sull’Italia

Buongiorno e buona domenica a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteo volgono verso un deciso miglioramento sull’Italia, grazie all’allontanamento verso levante dell’ansa depressionaria che nelle ultime ore ha determinato forti temporali e grandinate dapprima al nord e poi anche su parte del centro-sud, specie settori adriatici. Nel corso della giornata odierna si osserveranno ancora residui disturbi a ciclo diurno, ma saranno piuttosto circoscritti e di breve durata. Da domani l’alta pressione abbraccerà tutto il Paese con il mese di agosto al via in compagnia del tempo stabile e del ritorno del caldo, specie al centro-nord e Sardegna.

Temporali domenica 31 luglio

Meteo in deciso miglioramento su tutta l’Italia grazie all’affermazione da ovest di un campo altopressorio con il mese di luglio che terminerà stabile su gran parte del Paese. Tuttavia, una residua circolazione nord-occidentale in quota potrà ancora dar luogo a qualche acquazzone o temporale durante le ore pomeridiane e pre-serali. In particolare nubi convettive prenderanno forma sul basso Lazio, specie tra Ciociaria, Monti Lepini ed Aurunci, nonché tra Cilento, Appennino Calabro-Lucano e sull’Etna. Diffuso miglioramento serale con cieli stellati nottetempo.

Residua instabilità ad inizio settimana

Il mese di agosto esordirà con il ritorno dell’alta pressione ed una stagione estiva che ripartirà da nord a sud. Tuttavia, permarranno ancora locali disturbi a ciclo diurno sui settori montuosi, complice una residua circolazione nord-occidentale in quota. La giornata di lunedì vedrà quindi al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta l’Italia; nel corso delle ore pomeridiane nubi cumuliformi prenderanno forma sulle Alpi e Prealpi Carniche, La Sila e rilievi della Sicilia a cui potranno essere associati brevi acquazzoni e temporali. Fenomeni in esaurimento serale, fatta eccezione per le Alpi e Prealpi friulane con acquazzoni che insisteranno anche durante le ore serali e potranno estendersi anche a parte dell’alto Veneto e del Trentino. Prosieguo di settimana diffusamente stabile, almeno fino a venerdì 5 luglio, fatta eccezione per i rilievi di Calabria e Sicilia e sui settori alpini, dove potranno insistere le condizioni per lo sviluppo di temporali a ciclo diurno.

Prossimo weekend tornano i forti temporali al nord?

Al momento è solo una possibile proiezione, ma nel corso del prossimo weekend non si esclude il ritorno di forti temporali specie sul nord Italia. Una goccia fredda in discesa dalla Scandinavia potrebbe isolarsi ed agire tra il centro Europa e le regioni settentrionali italiane, determinando un peggioramento del tempo a partire dal prossimo weekend. Se tale proiezione sarà confermata, parte d’Italia vedrà il ritorno dell’instabilità a partire dal prossimo weekend, con temporali e grandinate anche intense. Rimanete aggiornati!

