METEO – Oggi rischio FORTI TEMPORALI e NUBIFRAGI, scatta l’ALLERTA su alcune regioni d’ITALIA

Meteo, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata sull’Europa da un vasto campo altopressorio disteso dall’Atlantico orientale sin verso l’Islanda e latitudini settentrionali europee. Nel contempo una vasta circolazione depressionaria è distesa dalla Russia al vicino Atlantico, inglobando due vaste ciclogenesi: la prima, pari a 995 hPa, a ridosso della Siberia, mentre una seconda, pari a 1000 hPa, tra il Regno Unito e l’Oceano Atlantico. In tal modo sull’Italia transitano umide correnti occidentali, specie sulle regioni centro-settentrionali, mentre masse d’aria più calde e stabili risalgono verso quelle meridionali.

Meteo in atto e tendenza sull’Italia

Infiltrazioni umide in quota ed un calo barico sono alla base di un nuovo peggioramento previsto su parte del Paese. Tuttavia, non è atteso il passaggio di una vera e propria perturbazione, quindi con assenza di minimo e sistema frontale i fenomeni assumeranno prevalentemente carattere irregolare. Nel corso del mattino i fenomeni temporaleschi sono attesi sul medio-alto Tirreno e mar Ligure; le celle temporalesche trarranno energia prevalentemente dal calore latente rilasciato da un mare molto caldo in questo periodo dell’anno, quindi le precipitazioni più intense rimarranno prevalentemente a largo o lambiranno al più le coste di Toscana e Liguria di Levante. Nubi di passaggio sul resto del centro-nord, bello al sud. Nel corso del pomeriggio forti temporali prenderanno forma tra Toscana e Liguria di Levante, coinvolgendo successivamente anche Umbria, Marche e nel corso delle ore serali l’alto Lazio ed Abruzzo occidentale. Temporali ed acquazzoni attesi tra pomeriggio-sera anche su Alpi e Prealpi in parziale estensione alle pianure di Piemonte ed Emilia. Stabile al sud ed Isole Maggiori con caldo in aumento e temperature massime al di sopra dei +30°C.

Bollettino meteo Protezione Civile giornata odierna

Bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per la giornata odierna (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-settentrionale, settori alpini, prealpini e di pianura occidentale della Lombardia, Liguria di Levante e settori occidentali e arcipelago della Toscana, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e della Toscana e su Umbria Marche, Abruzzo centro-settentrionale e settori settentrionali del Lazio, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sul versante tirrenico dell’alto Lazio. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in diminuzione anche sensibile le massime su Toscana e alto Lazio. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla per la giornata odierna

Allerte per la giornata odierna, sabato 3 settembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

